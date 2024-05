NewTuscia – VITERBO – Stava continuando dell’Italia la lotta per conquistare la supremazia su altri gruppi criminali, secondo la procura. Baris Boyun, il presunto boss della mafia turca, era ai domiciliari ma, è l’ipotesi degli inquirenti, da qui dirigeva e pianificava, gestendo al contempo un traffico di armi. L’attività preponderante del gruppo, stando alle intercettazioni della microspia localizzata sul suo braccialetto elettronico. “Armi da sparo, sia ordinarie che da guerra,” riporta l’ordinanza del tribunale di Milano, ”che vengono importate in Italia e in altri paesi europei, trasportate e vendute ad altre organizzazioni criminali, ma soprattutto usate dal gruppo per azioni intimidatorie, omicidiarie anche su commissione e per veri e propri attentati.

Con lui nell’operazione di ieri condotta dalla Guardia di Finanza, sono state arrestate altre 17 persone, tra cui il viterbese Giorgio Meschini. Proprio lui, secondo il GIP si sarebbe occupauo di offrire un supporto logistico al gruppo, trasportando i membri per su tutto il territorio nazionale.

Gli altri sottoposti alla custodia cautelare in carcere sono: Akarsu Kerem, Aytekin Cemil, Bingol Okan, Boyun Baris, Boyun Ece, Burulday Abutalip, Buyukkaplan Ozge, Cancin Friki Faith, Cogalan Firat, Demir Bayram, Durmus Ahmet, Gultepe Tolga, Kertlez Onal, Ozcan Serkan, Sahin Emrah, Senci Caglar e Simsek Sina. Buondonno Antonio e Murgo Matteo risultano indagati.

L’indagine che ha portato agli arresti è iniziata nell’ottobre del 2023, dopo il fermo di tre sodali armati che stavano accompagnando Boyun in Svizzera. Lui stesso è stato arrestato lo scorso 19 gennaio per poi ottenere i domiciliari il mese successivo. A marzo è stato trasferito a Bagnaia in seguito ad un attentato a cui era stato soggetto a Ctotone e a cui, sembrerebbe, avesse in mente di rispondere con un attentato in Turchia.

Ricordiamo che per la legge italiana vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.