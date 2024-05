NewTuscia – ROMA – «Buon lavoro al nuovo presidente della commissione Agricoltura, Giulio Menegali Zelli. Sono certo che, grazie alla sua importante esperienza politica e amministrativa, riusciremo a instaurare un proficuo rapporto di collaborazione per continuare a dare le giuste risposte alle richieste che arrivano da un settore in rapido e profondo sviluppo.

In una giornata importante come quella di oggi, il mio pensiero non può non andare alla cara Valentina Paterna della quale, in tutti noi, rimane sempre vivo il ricordo. La sua passione e la sua competenza rappresentano per noi un esempio da seguire e sono convinto sapranno fungere da stimolo per il neopresidente Zelli anche lui degno rappresentante di un territorio dalla forte vocazione agricola come quello della provincia di Viterbo.

Un ringraziamento, infine, va ai colleghi della commissione Agricoltura che con grande senso di responsabilità hanno contribuito ad eleggere un presidente in perfetta continuità con la passata gestione», ha dichiarato l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.