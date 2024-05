NewTuscia – TERNI – Anche questa volta la segnalazione alla Polizia di Stato di Terni è arrivata da parte dei residenti del quartiere Cospea, che avevano notato un andirivieni sospetto nella loro zona.

Da subito la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha predisposto un servizio di osservazione ed il 17 maggio ha notato un ragazzo che arrivava in auto, scendeva, prendeva degli involucri da un barattolo in un cespuglio, li nascondeva negli slip e ripartiva, dopo avere rimesso a posto il barattolo.

Dopo alcuni metri, il ragazzo è stato fermato dagli agenti che gli hanno trovato addosso 20 involucri di cocaina, altri 30 erano nel barattolo nascosto nel cespuglio, per un totale di 50 grammi di cocaina.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto ed il trasferimento in carcere in attesa del rito direttissimo; il giorno seguente, il Giudice del Tribunale di Terni ha confermato la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo del 2 luglio 2024.

Il giovane, un 22enne albanese incensurato, con l’aiuto di un’interprete, ha detto di essere arrivato in Italia come turista all’inizio di maggio e di essere senza fissa dimora.