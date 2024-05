NewTuscia – VITERBO – Nasce oggi nella Tuscia il Comitato Elettorale a sostegno della candidatura di Roberto Vannacci alle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno 2024.

Dopo l’invito da me rivolto al Generale per la presentazione del best seller “Il Mondo al Contrario”, avvenuta lo scorso novembre, è cresciuta anche qui l’attenzione nei suoi confronti.

Il Comitato ha l’obiettivo di contribuire all’elezione di Vannacci, capolista della Lega nella circoscrizione Italia Centrale, che ha unito ed unisce persone con sensibilità politiche diverse in una battaglia di libertà e di volontà di cambiamento di questa Unione Europea.

Molti sono coloro che hanno aderito e molti altri potranno farlo sostenendo le iniziative che il comitato organizzerà a Viterbo e nei comuni della provincia.

Umberto Fusco