NewTuscia – VEJANO – Una rapida presentazione: sono nata a Livorno, dove mio padre prestava servizio nell’Arma dei Carabinieri, da genitori vejanesi. Il mio impegno politico risale agli anni di piombo, quando le riunioni politiche presso le sedi di partito si facevano con i militari a presidio, per timore di attentati e rappresaglie. Sono stata consigliere municipale in due distinte tornate amministrative, candidata alla Camera dei deputati, giornalista pubblicista, attiva in ambito sociale. Da quasi 40 anni, sono dipendente della PA, e dal 2004 vivo stabilmente a Vejano, lavorando a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Passando al programma elettorale, siamo fieri dei risultati raggiunti in questo quinquennio, ben consapevoli che si può e si deve migliorare: quindi, il nostro impegno è quello di proseguire lungo la strada già tracciata nel mandato precedente, portando avanti progetti iniziati ed in itinere, traendo fondamento dal passato e mantenendo lo sguardo rivolto al futuro.

Riserveremo la massima attenzione al territorio nelle sue ricchezze e potenzialità economiche, imprenditoriali, turistiche, storiche, rifondendo vitalità alle espressioni culturali, artistiche e di spettacolo, valorizzando le esperienze associative, ottimizzando le risorse e ricercandone costantemente di nuove, attraverso l’ammissione ai finanziamenti reperibili a livello regionale, nazionale ed europeo.

Intendiamo potenziare gli spazi verdi di interesse ambientale, le aree naturalistiche, le zone di rinvenimenti archeologici, stimolare gli studi e le mostre sui vari argomenti, utilizzare gli spazi civici oggetto di finanziamento pubblico, aumentare l’offerta culturale.

Vogliamo incrementare le forme di comunicazione pubblica, la digitalizzazione: il cittadino deve essere al centro dell’attività comunale, inteso in ogni suo aspetto civico e personale, garantendo l’ascolto diretto degli abitanti, per recepire le istanze, le segnalazioni, i dubbi, le proposte.

Manterremo stabile e pressante il monitoraggio delle opere attinenti ai servizi pubblici essenziali; continueremo nel solco già tracciato dalla nostra Amministrazione nell’ottica del risparmio energetico; interverremo attraverso progetti che prevedano ulteriori livelli di strumentazione urbanistica; amplieremo le soluzioni di compartecipazione pubblico-privato, con interventi specifici sulle strade rurali.

Proseguiremo nell’impegno precipuo per mantenere il livello dell’offerta scolastica, che siamo riusciti ad ampliare attraverso la costruzione dell’Asilo Nido comunale.

Abbiamo realizzato davvero tanto, ma molto ancora c’è da fare.

Chiediamo la fiducia dei nostri concittadini vejanesi, e il loro voto per continuare a lavorare e rendere concreti i nostri progetti.

𝐕𝐞𝐣𝐚𝐧𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯@𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨

La nostra squadra: al servizio della comunità, con esperienza amministrativa, con i risultati già raggiunti, con la voglia di crescere e far crescere insieme il nostro amatissimo paese.

𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐮𝐜𝐜𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨

𝐀𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨

𝐁𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨

𝐂𝐞𝐜𝐜𝐨𝐧𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐧𝐢 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚

𝐅𝐚𝐛𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐨

𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐚

𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨

𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐢𝐧𝐢 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐚