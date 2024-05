NewTuscia – FIRENZE – “Lo stesso settore per il quale oggi questo consiglio ha proposto e votato una mozione di sostegno economico è lo stesso in cui si è verificato uno dei più grandi scandali ambientali, causando un danno enorme ancora non quantificabile in termini di salute e ambiente. Stiamo parlando dello scandalo Keu, legato agli smaltimenti illeciti delle concerie, che ha coinvolto anche le istituzioni e ha messo in crisi il rapporto fiduciario tra la politica e i cittadini toscani. Questo atto solleva dunque un problema etico e di coerenza che non possiamo ignorare.” Ad affermarlo è Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana durante la discussione d’Aula in merito alle criticità del settore conciario con particolare riferimento al distretto conciario di Santa Croce sull’Arno e Ponte a Egola.”

Galletti chiarisce che “C’è un sistema imprenditoriale sano che merita aiuto e lavoratori incolpevoli che devono essere tutelati, i quali troveranno sicuramente sostegno ai tavoli deputati già attivi e a loro dedicati. Tuttavia, c’è anche una parte di imprenditoria e politica che deve ancora chiarire le proprie responsabilità. Senza dimenticare il problema delle bonifiche, che oggi gravano quasi esclusivamente sulle risicate risorse dei comuni colpiti dagli sversamenti e che, a un certo punto, potrebbero trovarsi costretti a scegliere tra la tutela della salute e dell’ambiente dei loro territori e il rischio di default.”

“Qualcuno dai banchi della maggioranza guarda alle fette di mercato che si potrebbero perdere senza un intervento economico. Io consiglierei loro di coinvolgere maggiormente il Ministero del Made in Italy – altrimenti ci dica il governo Meloni a cosa serve – su un tema che riguarda non solo la moda in Toscana, ma tutto il settore dell’intero Paese, che sta vivendo vicende simili. Anche su questo vogliamo essere chiari: la politica che guarda prima ai mercati e poi ai bisogni dei toscani segue un modus operandi che non ci appartiene. A noi interessa dimostrare con i fatti che la salute e la tutela ambientale sono delle priorità e vengono prima di qualsiasi altra cosa – conclude Galletti -, e che la buona politica guarda ai mercati solo dopo aver tutelato i reali interessi dei cittadini.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.