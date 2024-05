NewTuscia – VITERBO – “Ancora un segnale di attenzione e di vicinanza del Governo Meloni verso la Tuscia. La notizia degli oltre 4.5 milioni stanziati dal Ministero della Cultura per il nostro territorio e finalizzati alla messa in sicurezza sismica di dieci luoghi di culto ci rende davvero orgogliosi perché certifica chiaramente come la provincia di Viterbo sia considerata strategica dal punto di vista culturale e turistico. Saluto con grande soddisfazione lo stanziamento in favore della città di Viterbo, e in particolare il milione destinato al santuario di Santa Rosa che rappresenta il cuore della spiritualità e della devozione dei viterbesi. Un investimento importante per la sicurezza e la stabilità dei nostri luoghi di culto affinché possano essere pienamente fruibili per i turisti e i pellegrini oltre che per i cittadini che ne usufruiscono quotidianamente. Ringrazio il ministro Sangiuliano per aver favorito questo intervento, riconoscendo l’importanza della Tuscia dal punto di vista storico, culturale e religioso e di come Viterbo, Città dei Papi, necessiti di attenzione e adeguata valorizzazione in vista del Giubileo 2025”.

Lo dichiara Antonella Sberna, candidata di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo nella circoscrizione dell’Italia centrale.