Fino al 30 settembre 2024 sarà possibile presentare domanda per essere inseriti nel Registro nazionale di Unioncamere per le imprese centenarie al 31 dicembre 2023 e a seguire fino al 31 luglio 2025 per le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024

NewTuscia – VITERBO – Riaperti i termini di iscrizione al Registro nazionale delle Imprese storiche di Unioncamere. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre 2024 per le imprese centenarie al 31 dicembre 2023 e a seguire fino al 31 luglio 2025 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024.

L’iscrizione è gratuita e permetterà, alle imprese centenarie che verranno ammesse, di essere inserite nel Registro istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Lo scopo del Registro è quello di valorizzare le imprese storiche che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”. Le imprese iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche ricevono dalle Camere di Commercio l’attestato di iscrizione e si possono insignire dello speciale marchio Impresa storica d’Italia. Ad oggi sono oltre 2.600 le imprese italiane che possono fregiarsi di un’attività secolare, documentate nel Registro.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata del sito camerale https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/segreteria-generale_56/registro-imprese-storiche_287/ e via email all’indirizzo segreteria.generale@rivt.camcom.it.