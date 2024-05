NewTuscia – Quelli che pensavano che il Campionato europeo di calcio fosse un torneo come tanti altri si sbagliano di grosso!

Difatti, gli Europei 2024 saranno un vero e proprio evento globale da cui ci si aspetta di generare notevoli ricavi economici. E no, non parliamo delle possibili vincite di chi ha già cominciato a piazzare le prime scommesse su partite singole, risultati del torneo e statistiche individuali, bensì di numeri molto più grandi.

Le previsioni della UEFA per questa edizione, che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024 e che vedrà la partecipazione di 24 squadre, sono infatti di quasi 2 miliardi e mezzo di euro, circa mezzo miliardo in più rispetto all’ultima edizione svoltasi nel 2020.

Di seguito, analizziamo in dettaglio quali sono le principali fonti da cui derivano questi guadagni.

Ricavi provenienti dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni

Il guadagno derivante dai diritti televisivi costituisce la principale fonte di reddito per la UEFA. Si stima che i ricavi TV quest’anno potrebbero essere incluso più alti rispetto a edizioni precedenti, dato l’aumento dei prezzi di trasmissione e l’interesse manifestato dal pubblico nei confronti della competizione, che sembra aumentare di anno in anno.

A svolgere un ruolo importante sono specialmente le sponsorizzazioni, che permettono di legare il nome di grandi brand al torneo e contribuiscono a influenzare positivamente la percezione del pubblico, aumentando la visibilità dell’evento.

La crescita degli introiti influenzerà enormemente anche i ricavi delle squadre partecipanti poiché un settimo di questo valore è destinato proprio alle federazioni.

I club potranno inoltre trarre vantaggio dall’incremento del valore di mercato di tutti quei giocatori che sapranno distinguersi nel corso della competizione.

Benefici per l’economia locale della nazione ospitante

Ospitare gli Europei di calcio 2024 offre alla Germania significativi vantaggi economici.

Si prevede un aumento del turismo nelle città in cui si disputeranno gli incontri del torneo, con migliaia di tifosi che affolleranno alberghi, ristoranti e altre attrazioni, generando un impatto diretto sull’economia locale.

Si parla di un ritorno economico di miliardi di euro, stando ai dati degli anni precedenti.

Il miglioramento delle infrastrutture e l’attenzione mediatica serviranno anche a potenziare il profilo internazionale delle città coinvolte.

Il prestigio sportivo della competizione

Dal punto di vista sportivo, il valore del trofeo degli Europei 2024 è inestimabile.

Vincere un campionato europeo è un onore che poche squadre possono vantare e porta con sé un prestigio che va oltre il mero aspetto economico.

Lo stesso prestigio che fa di questa competizione un collante in grado di mantenere unite intere nazioni, promuovendo lo spirito di squadra e la passione per lo sport, elementi che trasformano ogni edizione del torneo in un qualcosa di memorabile.

L’aumento delle scommesse europei 2024 mette in chiaro ancora una volta che siamo di fronte a un evento di portata mondiale seguito da milioni di persone, che va ben oltre il campo di calcio, per trasformarsi in un catalizzatore di attività economiche e una fonte di benefici, monetari e non, per l’Europa intera.