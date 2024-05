NewTuscia – VITERJO – Ancora una volta il Governo Meloni dimostra concretamente la sua vicinanza alla Tuscia e alla città di Viterbo.

Oltre 4,5 milioni di euro, finanziati attraverso i fondi Pnrr, destinati alla messa in sicurezza sismica degli edifici di culto: tra questi un milione di euro per il Santuario di Santa Rosa e 180mila euro per la chiesa di San Rocco a Bagnaia.

Somme che consentiranno interventi essenziali alla conservazione e alla valorizzazione dell’ingente patrimonio di storia e cultura della nostra città elevando gli standard di sicurezza per i cittadini e i turisti in visita.

Due luoghi, in particolare il Santuario, che rappresentano un tratto fondamentale della nostra identità e delle nostre tradizioni più sentite.

Grazie alla Presidente Meloni, al Ministro Sangiuliano e al nostro deputato Mauro Rotelli Viterbo trova risposte concrete e prosegue nella direzione di una sua sempre maggiore visibilità.

Luigi M. Buzzi

Coordinatore Circolo FDI Viterbo