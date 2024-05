NewTuscia – ROMA – “Con molto piacere partecipo oggi a questa interessante iniziativa. Siamo arrivati alla quinta edizione del Meeting del Made in Italy. Sono di fondamentale importanza queste manifestazioni, poiché è indispensabile per la politica ascoltare le istanze dei professionisti, delle imprese, che rappresentano il mondo reale, in modo da adottare decisioni che siano poi realmente vicine alle esigenze emerse. Auspico che quello odierno sia soltanto il primo di una serie di incontri, da portare avanti su tematiche strategiche per lo sviluppo dei nostri territori: pensiamo per esempio all’importanza della innovazione tecnologica e alla necessità di una attenta opera di semplificazione amministrativa e di snellimento dell’iter burocratico. Quando parliamo di made in Italy, dobbiamo essere consapevoli che il nostro Paese, la nostra regione, hanno un patrimonio di ricchezze, da tutelare e valorizzare ulteriormente. Innanzitutto pensiamo all’agroalimentare, con prodotti che oltre ad essere delle eccellenze, raccontano le tradizioni, la storia e le origini dei nostri territori. Senza dimenticare tutte le bellezze storiche, culturali, i paesaggi incantati, i borghi suggestivi, che sono delle meraviglie, apprezzate a livello internazionale.

Il nostro obiettivo è quello di fare rete, di portare avanti una collaborazione sinergica, al fine di contribuire allo sviluppo delle nostre aziende, simbolo di alta qualità e professionalità, e dei nostri territori”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi al quinto meeting del Made in Italy, a Roma presso Palazzo Wedekind