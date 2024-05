NewTuscia – ROMA – Il Tar del Lazio rigetta il progetto elaborato dalla Med Sea Litter sulla discarica ad Arlena di Castro che secondo i giudici non sarebbe compatibile in quanto andrebbe a porsi su un territorio a vincolo paesaggistico d di interesse pubblico, dando ragione ai comuni della Tuscia e alla provincia nel ricorso.

In particolare, “L’intervento programmato, come riportato nello stesso provvedimento di Via, ricade in due sistemi di paesaggio indicati nel Ptpr e precisamente “Paesaggio Naturale di continuità” e “Paesaggio agrario di continuità””. Dunque è applicabile l’articolo 24 delle N.T.A. del P.T.P.R. che sottolineano come in queste zone non sia consentita la realizzazione di nuovi impianti.

La provincia di Viterbo ha inoltre il diritto di proporre le aree adatte alla “localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.