Miranda Bocci

NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Bocciato l’iter autorizzato dalla Regione Lazio per la richiesta di una discarica altamente inquinante nel comune di Arlena ed in tutta la Tuscia.

Questo il motivo principale per cui è stato accettato il ricorso: “A causa della possibile compromissione delle matrici ambientali e paesaggistiche presenti non solo nel territorio del Comune di Arlena di Castro, ma anche in quello delle popolazioni dei comuni limitrofi, con riferimento all’intero ambiente della Tuscia”. Inoltre, nella sentenza viene dichiarato che “il Paur rilasciato risulta in contrasto con i profili ambientali derivanti dalla sussistenza dell’intervenuto vincolo di notevole interesse pubblico”.

I Comuni di Tuscania Tessennano Canino e Tarquinia insieme al Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena hanno fatto ricorso al TAR contro la richiesta della Med Sea Litter e del Comune di Arlena di Castro per la realizzazione di una mega discarica.

La Regione aveva approvato a gennaio 2024 il PAUR ma è intervenuto il vincolo paesaggistico a far bloccare le autorizzazioni per la realizzazione della discarica.

A seguito dell’udienza cautelare del 10 gennaio 2024, nell’ambito della quale si è discusso in ordine alla sospensione dell’efficacia del P.A.U.R., su istanza di parte dei ricorrenti (il Comune di Tessennano, il Comune di Tarquinia e l’Impresa Stucchi), sono state emesse separate ordinanze cautelari n. 81/2024, n. 82/2024 e n. 83/2024 con le quali il Collegio ha accolto la domanda “… posto che la proposta dichiarazione di notevole interesse pubblico adottata ai sensi dell’art. 138 del d. lgs. nr. 42 del 2004 crea un limite preventivo alla modificabilità dell’area in termini di salvaguardia della stessa, ciò nell’ottica dell’anticipazione dell’interesse pubblico che intende tutelare”.

All’udienza pubblica del 3 aprile 2024, a seguito del deposito delle memorie e delle N. 10154/2023 REG.RIC.

repliche nei termini dell’art. 73 c.p.a., il ricorso, in uno con i motivi aggiunti.

Ne consegue che, in accoglimento dei ricorsi proposti, in uno con i motivi aggiunti, ed assorbiti gli ulteriori motivi, gli atti impugnati vanno annullati per quanto di ragione, con obbligo della Regione Lazio di conformarsi alla decisione valutando il progetto presentato alla luce del vincolo discendente dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio.

Per questi motivi la Regione ora è chiamata a pronunciarsi sul progetto Med Sea, considerando la presenza del vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla data di avvio del procedimento.