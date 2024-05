NewTuscia – LADISPOLI/CERVETERI – Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha visitato due scuole: gli istituti comprensivi Corrado Melone di Ladispoli e Don Lorenzo Milani di Cerveteri.

“E’ una bella giornata, quella odierna. Queste – afferma Aurigemma – sono importanti occasioni di confronto e di ascolto. Colgo l’occasione per ringraziare il dirigente scolastico, tutti gli insegnanti e il personale, per il grande lavoro che svolgono. Questi istituti comprendono asilo, elementari e medie. Si tratta di una fase delicata della formazione e della crescita degli alunni, dove iniziano ad apprendere, conoscere, relazionandosi e confrontandosi con gli altri. E’ stata, quella odierna, anche una occasione di confronto con alcuni studenti delle medie, spiegando e illustrando quali sono le funzioni e le attività del Consiglio. Noi, da mesi abbiamo iniziato a ospitare le scuole alla Pisana, proprio per mostrare i luoghi, le aule del consiglio regionale, evidenziando anche ruolo e funzioni. Il nostro obiettivo è quello di svolgere il ruolo di supporto e soprattutto di affiancamento alle attività delle scuole, degli insegnanti, dei dirigenti, e dei giovani in questo periodo di crescita e di sviluppo. Tali incontri sono utili anche per ascoltare criticità ed esigenze, al fine di adottare decisioni che siano realmente vicine alle istanze emerse. Infine, esprimo gratitudine alla dirigenza scolastica e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella giornata”.

All’evento di questa mattina, erano presenti, tra gli altri, la consigliera comunale di Ladispoli, Franca Asciutto, e il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha partecipato all’incontro presso l’I.C. Don Milani.