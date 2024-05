NewTuscia – VITERBO – L’onorevole Fabio Roscani a Bomarzo e Viterbo per sostenere Antonella Sberna

L’onorevole Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale, sarà presente domani, giovedì 23 maggio, a Bomarzo e a Viterbo per due incontri a sostegno della candidata Antonella Sberna in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Il primo appuntamento si terrà a Bomarzo, presso la pizzeria “La Piramide”, alle ore 18:00. Sarà un’occasione per affrontare i temi principali del programma elettorale e delle prospettive future per il nostro territorio e per l’Europa.

Il secondo incontro, dedicato ai giovani, avrà luogo a Viterbo alle ore 19:00 presso il bar Grandori in Piazza della Rocca. Qui, l’onorevole Roscani incontrerà i ragazzi di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, per un momento di confronto sulle tematiche legate alle generazioni future.

Fabio Roscani, 33 anni, rappresenta un punto di riferimento importante per i giovani all’interno del panorama politico nazionale.

La sua presenza nella Tuscia a sostegno di Antonella Sberna offre un’occasione di dialogo proprio per le nuove generazioni che si affacciano con con curiosità e impegno al mondo della politica.

Coordinamento provinciale Fratelli d’Italia Viterbo