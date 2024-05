Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Formare i giovani a un futuro lavorativo basato sulla cooperazione. Con questo obiettivo nasce CoopInClass, il progetto che porta il modello cooperativo sui banchi di scuola.

Ad organizzarlo Confcooperative Roma, l’associazione di categoria che sul territorio rappresenta 515 aziende composte da 83 mila soci e 30 mila dipendenti che insieme generano un fatturato complessivo di 1,7 miliardi.

Project work, problem solving, learnig by doing, cooperative learning e role playing le metodologie privilegiate per far sviluppare a studentesse e studenti il mindset aziendale necessario ad alimentare quello spirito di iniziativa che sul campo aiuta a raggiungere determinati obiettivi e utilizzare strumenti strategici tipici del mondo imprenditoriale.

Come precisato da Mirko Giustini dell’Ufficio Stampa, dopo le presentazioni all’istituto agrario Garibaldi sulla via Ardeatina insieme alla cooperativa La Nuova Arca e al liceo sportivo internazionale Stella Azzurra sulla via Flaminia, oggi 22 maggio con la cooperativa HC Training si terrà un secondo incontro nel medesimo liceo. Il 21 giugno invece si concluderà il progetto di alternanza scuola lavoro condotto in partnership con la cooperativa Orto 2.0.

«Abbiamo scelto di orientare gran parte delle nostre progettualità su contesti formativi per i giovani – dice il presidente di Confcooperative Roma Marco Marcocci – e in particolare su attività capaci di mostrare il modello cooperativo a chi, domani, sarà l’architrave della nostra società. In un momento storico come questo, dove si è attentissimi alle declinazioni inclusive e sostenibili del lavoro, la cooperazione è un modello che continua a mettere insieme le persone, a formare non solo imprenditori ma anche uomini e donne capaci di essere valore aggiunto».

In parallelo si muove anche il progetto “Coop Up & Go”, un percorso multidisciplinare per promuovere l’autoimprenditorialità cooperativa. Il programma prevede delle master classes di approfondimento con professionisti del mondo cooperativo, rivolte a universitari e giovani startupper, con l’obiettivo di conoscere alcuni temi in maniera più tecnica e verticalizzata. Tra i prossimi appuntamenti un percorso sulle risorse umana e il personal branding che si terrà dal 20 maggio al 25 giugno e un evento di networking e team building contadino previsto per il 21 giugno.

Ricordiamo che a 50 anni dalla sua fondazione Confcooperative Lazio oggi dà voce a 106.500 soci e 33.390 lavoratori, che insieme arrivano a generare un fatturato aggregato di 2,1 miliardi di euro.

In quattro anni, nonostante la pandemia e la crisi economica, la forza lavoro è aumentata del 17,8% e il valore aggiunto del 17,7%. In proporzione Confcooperative Lazio ha corso più di tutta la regione messa assieme, vedendo crescere il Pil prodotto del + 5,1% contro il + 3,7% complessivo.

„Siamo una risorsa economica e sociale importante per la nostra regione“, ha affermato il presidente Marcocci .Valorizziamo il lavoro rosa e la managerialità femminile: il 62% dei nostri occupati è donna e il 44% delle cooperative associate è a guida femminile (contro il 21,8% del dato di Roma e provincia delle imprese).

Rendiamo inoltre i nostri soci protagonisti, contando che il 67,9% degli addetti è anche socio della cooperativa in cui presta lavoro.

Noi non siamo in grado di delocalizzarci. La vicinanza ai territori è testimoniata dalla nostra presenza in oltre il 70% dei comuni del Lazio.