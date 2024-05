NewTuscia – TIVOLI – Per la prima volta a Tivoli, all’interno delle Scuderie estensi, si è svolto oggi l’evento ‘Open ITS’, un incontro per la scelta dell’alta formazione tecnica, voluto dall’assessore ai servizi sociali e welfare del comune di Tivoli, Maria Luisa Cappelli. L’incontro era finalizzato a informare e orientare ragazze e ragazzi del territorio, neodiplomati o in procinto di diplomarsi, con una panoramica sulle opportunità formative e professionali legate ai corsi di alta specializzazione, offerti dalle ITS Academy della Regione Lazio. Le ITS (Istituti Tecnologici Superiori) Academy realizzano percorsi biennali post diploma, paralleli all’università e direttamente collegati con alcune aziende italiane.

“I ragazzi quando si rivolgono a noi- spiega Fabrizio Rizzitelli, presidente ITS-ICT (Information and Communications Technology) Academy- vedono una potenziale connessione con il mondo del lavoro. Oggi sono intervenuti all’incontro oltre 500 ragazzi e ho notato che in molti non conoscono quello che gli ITS rappresentano per il territorio e l’Italia. L’importanza di ITS Academy è avvalorata dall’ammontare dei finanziamenti che sono stati destinati, tramite il PNRR, al rinnovo di tutti i laboratori e le strumentazioni degli ITS Academy, che gli iscritti troveranno dal prossimo anno”.

Per Mara Pinto, responsabile orientamento ICT Academy, l’evento di oggi “è stato un successo, perchè ha rappresentato un’opportunità per il territorio di Tivoli di dare informazioni ai ragazzi in merito alle diverse opportunità degli Istituti tecnologici superiori. I ragazzi a 20 anni devono fare scelte consapevoli, le più vicine alle loro attitudini”.

Soddisfatto dell’evento di Tivoli Adriano Cingolani, Marketing Manager di ITS/ICT, perchè “abbiamo presentato le nostre opportunità post diploma ai ragazzi del territorio e, nel nostro caso, quelli di informatica e comunicazione digitale”.