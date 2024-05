NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 22 maggio, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, divieto di circolazione in via Vallepiatta. Nella stessa fascia oraria (dalle ore 8,30 alle ore 13,30) sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Faul, nel tratto compreso tra via El Alamein e il parcheggio di largo Cavalieri Costantiniani, solo ed esclusivamente per i veicoli diretti e provenienti da tale parcheggio. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione in via Vallepiatta, in prossimità del civico 8.

Il provvedimento, emanato con apposita ordinanza del settore VII (n. 284 del 20-5-2024) su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire dei lavori di manutenzione ordinaria a un edificio, con l’ausilio di una piattaforma. Lo stesso provvedimento sarà portato a conoscenza degli utenti della strada attraverso segnaletica mobile collocata sul posto dal richiedente. Idonea segnaletica di preavviso sarà inoltre posizionata in via Sant’Antonio, intersezione con via Chigi e in via Faul, intersezione con via El Alamein.

Nel caso in cui i lavori venissero sospesi o ultimati prima del termine previsto, sarà immediatamente ripristinato l’ordinario transito veicolare. L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.