NewTuscia – VITERBO – Nuova tragedia nel centro di Viterbo. Un ragazzo è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione di via Roma.

Sarebbero stati i genitori a dare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. L’uomo avrebbe circa 30 anni.

Sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia locale che hanno fatto partire subito le indagini.

Difficile comprendere le cause del gesto per ora finché gli inquirenti non avranno altri elementi a loro disposizione.