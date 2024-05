NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Domenica 26 Maggio, dalle 10:00 alle 13:00 unisciti a noi per un affascinante tour guidato alla scoperta dei Pugnaloni, i magnifici mosaici di fiori e foglie che celebrano una delle tradizioni più antiche e suggestive di Acquapendente. Immergiti in un’atmosfera magica di colori e scopri la storia e la fede che animano questa festa secolare.

Cosa sono i Pugnaloni?

Conosciuti per il loro nome che evoca battaglie, i Pugnaloni celebrano la liberazione del popolo aquesiano dall’oppressione straniera il 15 maggio 1166. Queste macchine processionali, realizzati come mosaici floreali, nascono dal desiderio di riscatto e dalla creatività di un popolo che trasforma la lotta in arte, esaltando i doni della natura con la fede nella miracolosa fioritura del ciliegio.

“Nei momenti più difficili il divino si manifesta all’uomo, perché se in inverno sbocciano i fiori, nella notte maturano i colori. E con essi si accende la speranza, divampa il coraggio ed esplode la vita.”

Con questa straordinaria tecnica compositiva e il forte impatto emotivo, il gruppo Barbarossa ha vinto l’edizione 2024 della festa dei Pugnaloni.

Il Tour: Cosa Vi Faremo Scoprire

– la Cattedrale del Santo Sepolcro: Ammireremo i Pugnaloni del 2024 esposti sulle pareti, esplorando le interpretazioni di libertà dei bozzettisti e apprezzando la bellezza e la dedizione con cui sono realizzate queste magnifiche opere d’arte.

– la Cripta Romanica: Visiteremo la cripta al di sotto della Basilica, costruita con la stessa conformazione del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e scopriremo la storia della pietra macchiata dal Sangue di Cristo.

– Il Museo della Città: Il percorso si chiuderà con una visita al museo, dove sveleremo gli ultimi segreti dei Pugnaloni e la devozione degli aquesiani alla Vergine Maria.

Appuntamento al Centro Visite del Comune di Acquapendente, Torre Julia de Jacopo. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il giorno precedente. Costo €8 (in aggiunta al biglietto d’ingresso al Museo.

Info e Prenotazioni: Cooperativa L’Ape Regina, 388 856 8841, eventi@laperegina.it, www.laperegina.it.

Vieni a scoprire l’arte, la storia e la bellezza della Festa dei Pugnaloni ad Acquapendente!