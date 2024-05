NewTuscia – ROMA – “La firma della dichiarazione congiunta Italia-Libia, per promuovere iniziative economiche e nei settori energetici, rappresenta l’ennesimo passo in avanti del Governo Meloni verso quel Piano Mattei indispensabile per la crescita del continente africano.

L’intesa, firmata questa mattina dal Ministro Urso, rafforza la collaborazione tra la nostra Nazione e la Libia che, puntando sullo sviluppo nei settori di energia, materie prime critiche e tecnologia green e digitale, può diventare determinante anche per la gestione dei flussi migratori e per fronteggiare la tratta di essere umani. La sinergia tra Stati rappresenta un valore aggiunto e il Piano Mattei è la strada per perseguirla”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.