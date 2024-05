NewTuscia – ROMA – “Sul nucleare di ultima generazione, come la fonte di energia pulita e sostenibile sulla quale investire, le parole espresse dal Segretario Nazionale Antonio Tajani segnalano ancora una volta la visione pragmatica e non ideologica che Forza Italia ha sempre avuto sul tema”. È quanto dichiara in una nota il Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Francesco Battistoni.

“Fin dall’insediamento del Governo, con uno scenario geopolitico profondamente cambiato e instabile, dove l’approvvigionamento di materie prime e l’indipendenza energetica erano diventati temi centrali per lo sviluppo del Paese, Forza Italia con il ministro Tajani e con il ministro Pichetto ha sempre sostenuto la necessità di realizzare una piena autonomia energetica che comprendesse le rinnovabili ma anche il nucleare. L’adozione di questa energia – prosegue – oltre ad essere sicura, sarà fondamentale per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e di emissioni zero”.

“Per questo motivo Forza Italia sarà sempre al fianco dei cittadini, del progresso e dell’ambiente contrapponendosi politicamente a chi ancora sostiene con argomentazioni antiscientifiche, visioni ideologiche che si collocano fuori dalla storia e dalla realtà”, conclude Battistoni.