NewTuscia – VITERBO – Scatta la trentunesima puntata ufficiale della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 23 maggio alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sulla pagina https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti?locale=it_IT e sul circuito LNSF

con il format di approfondimento della trasmissione televisiva più vista della provincia di Viterbo che va in onda in tutto il Lazio e l’Umbria ed è visibile online in tutta Italia.

A condurre Gaetano Alaimo e Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata avrà il titolo “Approfondimento rifiuti e agricoltori, Festival Tulipani di seta nera e libro Invisibili di San Zeno” e approfondirà con ‘editoriale del direttore Gaetano Alaimo la situazione dopo l’approvazione dell’allargamento della discarica di Viterbo di Monterazzano e lo scontro tra Comune di Viterbo e Regione Lazio.

L’opinionista fisso Stefano Stefanini approfondirà, invece, le ultime azioni del movimento di protesta degli agricoltori che è partito dalla Tuscia e, ora, ha contatti in tutta Italia.

Per l’economia parleranno i vertici nazionali e locali dell’Unci, l’unione nazionale delle cooperative italiane che hanno svolto a Viterbo il convegno “Azioni di sistema per la cooperazione”.

La parte culturale inizierà con l’intervista ad Alessandro Maurizi, autore del romanzo “Gli invisibili di San Zeno”, edito da Mondadori, e già patron di “Ombre Festival”. Insieme a lui intervista a Giulio Della Rocca, patron di “Tuscia in fiore”, manifestazione che si sta svolgendo in queste settimane nella Tuscia.

Arianna Cigni ci farà conoscere i retroscena dell’edizione 2024 della kermesse “Tulipani di seta nera”, festival internazionale della cinematografia sociale, che si è svolta allo Space cinema di piazza della Repubblica a Roma.

Ricco lo spazio rubriche con “Lovecoach, sexy and the city Italia” a cura di Debora Giordano; “Retrottanta” di Carlo Cozzi (protagonista l’anno 1985); “Missione bellezza” di Veronica Gezzi e “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.

Il format é settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte sul Dtt 77 Umbria e visibile anche nella province di Viterbo e Rieti e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per temi di approfondimento tratti da Luce Nuova sui fatti da proporre sull’emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!

Main partner della trasmissione sono Confimprese Viterbo, Veronica Gezzi Permanent Make up e Slurp! gelateria, bar, pizzeria, ristorante ed affittacamere.

