NewTuscia – RIETI – Il Raul Guidobaldi di Rieti, interamente rinnovato ha ospitato domenica 19 maggio mattina ancora una interessante manifestazione promozionale rivolta alle categorie Ragazzi/e inserita nel contesto dei Campionati di società Allievi/e con gare di contorno anche per le categorie assolute maschili e femminili.

La Finass Assicurazioni Atletica Viterbo era presente alla gara con i suoi giovanissimi atleti guidati nell’occasione dal tecnico Umberto Battistin, che hanno ottenuto buoni risultati e numerosi podi. 3°posto nei 60m. per Alessandro Fabbretti che corre in 8”52, 4°posto sempre nei 60m. per Stella Terzoli che corre in 8”75, 4^ anche Anna Bussolin nei 60Hs. con 10”46 e Gabriel Vecchietti 5°nei 1000m. con 3’26”19. Buoni risultati sono venuti anche da Sara Nicolardi, Emma Ceccantoni, Carlotta e Caterina Russo, Marco e Sofia Della Rosa, impegnati in prove di velocità e resistenza. (G.M.)