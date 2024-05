NewTuscia – MARTA – Si è conclusa anche la terza kermesse di Tuscia in Fiore, in tour per la provincia, con l’appuntamento di Bassano in Teverina. Ad oggi ci riteniamo molto soddisfatti ma il meglio deve ancora venire con la mostra finale, dove i 12 autori saranno a Marta sabato 25 e domenica 26 per esporre le 60 immagini al completo nella Sala Consiliare del Comune; Antonella TONNICCHI, Maurizio DI GIOVANCARLO, Salvatore DE MITRI, Ernesto SPAZIANI, Ornella BANCO, Claudio SARTI, Giuseppina NATALE, Aurelio SIDOTI, Maria Olimpia ORSALINI, Mirella MESCHINI, Ludovico CIPRINI e Claudio POLVANESI con 5 scatti ciascuno presentano il loro progetto espositivo denominato LE IMMAGINI DELLA MIA TERRA attraverso il quale raccontano la Tuscia con i suoi borghi, i paesaggi, la storia, l’architettura, le tradizioni, il folclore e (perché no?) l’enogastronomia; mostra curata dal Gruppo Fotografico F8.

Per la prima volta potranno essere ammirate le fotografie con una visione globale del progetto dando modo agli amanti della fotografia di apprezzare gli angoli noti e non noti della Tuscia; sarà inoltre un’occasione propizia per incontrare e conoscere tutti gli autori con i quali sarà possibile discutere sulle opere e scambiare esperienze.

Sentiamo il dovere, unito al piacere, di ringraziare l’organizzazione di TUSCIA IN FIORE per l’interessante e coinvolgente iniziativa, tutte le persone che ruotano intorno all’evento, le Proloco e le amministrazioni locali. Un particolare grazie va a Giulio DELLA ROCCA e alla Prof.ssa Laura PRINCIPI.