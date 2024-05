NewTuscia – VITERBO – La prima Conferenza Nazionale sulle marocchinate, che si è svolta sabato scorso a Pontecorvo, ha riscosso un grande successo di pubblico.

Anche per questo, la positiva esperienza sarà ripetuta a Viterbo, giovedì 13 giugno, alle ore 17.30, nella sala conferenza della Provincia di Viterbo, in via Saffi 49.

“La sala del consiglio comunale della cittadina in provincia di Frosinone era affollata – racconta il tarquiniese Silvano Olmi, autore di un libro sulle marocchinate nella Tuscia – i relatori hanno dimostrato una grande capacità di sintesi e hanno offerto punti di vista interessanti. Finalmente si è parlato delle violenze di ogni genere perpetrate dai coloniali francesi nel 1943-1944, sulle quali per troppi anni è sceso un incredibile silenzio.

Il presidente nazionale Emiliano Ciotti, che ringrazio, mi ha affidato l’importante compito di tenere, a nome dell’associazione nazionale vittime delle marocchinate, il discorso di chiusura della conferenza.

Visto il successo dell’iniziativa, gli iscritti hanno chiesto di organizzare eventi anche a Viterbo, Grosseto e Siena – conclude Olmi – nella Città dei Papi il convegno si svolgerà giovedì 13 giugno, in Toscana in date ancora da stabilire nei mesi di settembre e ottobre.

ANVM, associazione nazionale vittime delle marocchinate