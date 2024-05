NewTuscia – PERUGIA – È disponibile online il bando per la borsa di studio istituita dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) dell’Umbria, grazie al finanziamento messo a disposizione annualmente dall’associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.). Dedicata alla memoria dello studente scenografo prematuramente scomparso, è finalizzata a favorire l’inizio o il proseguimento degli studi delle discipline artistiche. Ammonta a 700 euro ed è riservata agli iscritti all’a.a. 2023/2024 all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia (corsi triennali e biennali).

Obiettivi e requisiti generali. L’intento è quello di favorire l’inizio o il proseguimento degli studi delle discipline artistiche a favore di una/o studentessa/e con mezzi economici limitati e che dimostri particolare interesse negli studi. Infatti, i limiti economici riferiti all’anno 2023, per partecipare al bando, sono: Isee non superiore ad euro 26.306,25; Ispe non superiore ad euro 57.187,53. Il superamento anche solo di uno dei valori è causa di esclusione. Gli studenti richiedenti dovranno dimostrare, inoltre, di possedere, alla data di presentazione della domanda, anche altri requisiti di merito, riportati dettagliatamente nel bando, in maniera specifica sia per chi frequenta il triennio sia per chi è iscritto al biennio. È importante sottolineare che, per essere ammessi, non si deve essere beneficiari di altre borse di studio per l’anno accademico 2023/2024.

Come partecipare. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria entro il 10 giugno 2024, alle ore 12, ed essere compilata esclusivamente attraverso il webform di domanda predisposto, disponibile al seguente link: https://www.adisu.umbria.it/node/531077801Per eventuali informazioni in merito, è possibile contattare direttamente gli uffici Adisu al numero 075 4693296.