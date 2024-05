Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Antonella Sberna all’assalto dell’Europa. La già assessore ai servizi sociali del Comune di Viterbo ed attuale consigliera comunale di Fratelli d’Italia è stata candidata dal partito di Giorgia Meloni per le elezioni europee. Ecco ciò che proporrà e le sue idee.

Quando ha intuito la possibilità concreta di una sua candidatura?

“Ho capito che c’erano concrete prospettive per una candidatura al Parlamento europeo quando, a seguito dell’annuncio relativo ad un candidato della Tuscia da parte del responsabile nazionale della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, il coordinamento del partito ha avanzato il mio nome come candidatura del nostro territorio.

Ho accettato con convinzione e spirito di partecipazione ma soprattutto con la speranza di poter contribuire al successo di Fratelli d’Italia portando un valore aggiunto per il nostro territorio e non solo. Sono l’unica candidata della Tuscia in assoluto, visto che nessun altro rappresentante della nostra provincia è presente in questa competizione in nessuna delle liste in corsa, e se avrò l’onore di essere eletta sarò anche l’unica rappresentante del nostro territorio in Europa. Mi sono messa a disposizione per questa sfida molto impegnativa ma anche molto entusiasmante, che per me significa assumermi una grande responsabilità politica: rappresentare la Tuscia e il Lazio e tutta la nazione in Europa. Importante il sostegno che sto riscontrando a livello istituzionale e politico, con la presenza costante di esponenti nazionali e regionali a Viterbo e nel Lazio, segno evidente di come intorno a questa sfida vi sia un entusiasmo che va ben oltre i confini provinciali e regionali. Sono grata al mio partito e a tutti i dirigenti provinciali per avermi scelto e sento tutta la responsabilità e l’entusiasmo per una sfida che oserei dire epocale per questo territorio”.

Quali sono i principali punti della sua campagna elettorale?

“I punti centrali della mia campagna elettorale saranno ovviamente quelli portati avanti da FdI a livello nazionale per valorizzare sempre di più il ruolo dell’Italia in Europa. Difesa del made in Italy e dei nostri prodotti d’eccellenza, tutela e valorizzazione delle nostre tradizioni storiche e culturali, sostegno alle nostre imprese, politiche attive in favore delle famiglie e per lo sviluppo della natalità. Siamo europeisti convinti, crediamo in un’Europa dei popoli in cui le identità nazionali devono essere considerate una risorsa e un grande patrimonio da salvaguardare. Troppo spesso in passato l’Europa è stata percepita in modo sbagliato, come un’organizzazione meramente burocratica che invece di sostenere lo sviluppo e la crescita degli Stati membri li ha soffocati con regolamenti e normative spesso penalizzanti per la nostra economia. Per questo ci batteremo contro quei provvedimenti che rischiano di penalizzare i nostri cittadini, ci batteremo per la tutela ambientale dei nostri territori ma in maniera sostenibile e salvaguardando i nostri cittadini da un ambientalismo ideologico e da un’ideologia green che vuole obbligarci a cambiare radicalmente gli stili di vita, modificando le nostre abitudini alimentari con l’introduzione di cibi sintetici costringendoci a viaggiare con le auto elettriche e colpendo il bene più prezioso degli italiani, la casa. Naturalmente starò molto attenta ad intercettare tutte le opportunità che l’Europa potrà offrirci, perché possano tornare utili per il nostro territorio e per le nostre comunità”.

Come vede il ruolo della donna in queste elezioni?

“Il ruolo della donna è centrale per noi e per il nostro partito e non potrebbe essere diversamente. Siamo il partito che ha avuto la prima donna leader e che è riuscito a portare la prima donna premier al governo del Paese. Tanti altri si sono sempre riempiti la bocca di slogan, parlando di parità di genere, ruolo attivo delle donne, q uote rosa e quanto altro. Noi invece abbiamo parlato con i fatti dimostrando che non serve un femminismo estremista per dare spazio e valore alle donne, ma basta essere donne capaci e credere in sé stesse e nelle proprie capacità. Giorgia Meloni è arrivata al governo del Paese con una gavetta politica lunga e per nulla facile, è riuscita a farsi strada grazie alle sue capacità politiche e al consenso che si è costruita con anni di militanza attiva al servizio della comunità. E ha dimostrato soprattutto come essere madre non è affatto un ostacolo allo sviluppo delle proprie aspirazioni. Per questo puntiamo molto ad incentivare la maternità perché crediamo che essere madre sia un valore aggiunto per ogni donna e non un ostacolo per progetti lavorativi o di carriera. È ovvio che un partito come FdI non può non guardare con un occhio di riguardo alle donne, ma puntando principalmente sulle loro capacità e non certo ricorrendo a meccanismi propagandistici. La mia candidatura, che premia un territorio ma anche una militanza e un impegno politico che parte da lontano, credo sia un’ulteriore dimostrazione di come ci sia spazio e voce per tutte le donne che si impegnano quotidianamente al servizio delle proprie comunità e che naturalmente renderanno il loro essere donna un valore”.

Che ruolo avrà in caso di elezione la sinergia con il Governo e la Regione Lazio?

“Ritengo la filiera istituzionale un valore in quanto capace di ottimizzare gli sforzi che la politica deve promuovere a tutela e valorizzazione dei territori e delle comunità. Poter dialogare agevolmente tra enti e tra rappresentanti istituzionali fa si che problematiche e opportunità possano essere affrontate e auspicabilmente risolte più agevolmente e con dialogo aperto e costante. La possibile elezione consentirebbe di completare questa linea di filiera istituzionale a beneficio del nostro territorio e della Tuscia ma più in generale di un quadro istituzionale generale sempre più coeso e fattivo nel perseguire l’interesse generale della nostra Nazione”.

Il sociale è una delle sue principali competenze da sempre. Che idee ha per la Tuscia?

“Tanti in Europa in questi anni hanno parlato di diritti ma spesso o quasi sempre in modo ideologico con l’obiettivo di intercettare determinati ambienti culturali a meri scopi elettorali. L’Europa deve diventare davvero la casa di tutti e soprattutto i rappresentanti eletti nelle istituzioni europee devono battersi per garantire a tutti condizioni di vita eque, sostenibili in grado di non lasciare nessuno indietro e in grado di tutelare i diritti inalienabili, tutelare le nostre radici cristiane e promuovere la cultura della vita. La mia esperienza alla guida dei servizi sociali del Comune di Viterbo, soprattutto durante il Covid, mi ha insegnato che l’ascolto, lo studio e la determinazioni sono ingredienti fondamentali per l’elaborazione di politiche pubbliche che abbiano come cardine la sussidiarietà e l’inclusione. L’Europa deve tutelare il diritto alla salute, il benessere e la qualità della vita di Tutti i cittadini dell’UE tenendo conto che per il successo delle politiche sociali è essenziale la collaborazione fra istituzioni e terzo settore, il mondo del volontariato e società civile”.