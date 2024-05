Tutti a caccia della Migliore Ciliegia del 2024

NewTuscia – RAIANO – In occasione della 18^ Festa Nazionale “Città delle Ciliegie” si svolgerà a Raiano (AQ) il 2 giugno p.v. il XXV Concorso Nazionale “Ciliegie d’Italia” campionato delle migliori ciliegie prodotte nei 72 territori di collaborazione con il network fondato nel 2003.

L’evento cerasicolo dell’anno avrà luogo in concomitanza della 67^ Maggiolata, una delle più antiche sagre del più celebrato dei frutti “La Ciliegia”; occasione di confronto e di competizione tra i più organizzati produttori delle aree vocate alla ciliegicoltura italiana che occupa il 6° posto in graduatoria dei maggiori produttori al mondo dopo la Turchia, il Cile, l’Uzbekistan, gli USA, la Spagna.

E’ nota però l’assoluta qualità del prodotto nazionale, sempre alla ricerca della migliore pezzatura; sapore e persistenza di gusto; forma e colore che danno luogo ad una vera e propria continua gara rurale fatta di competenza nella coltivazione; attenzione alle nuove varietà ed alle esigenze del consumatore.

In questi giorni la direzione dell’Associazione sta ricevendo, come di prassi, le telefonate di prenotazione dei cerasicoltori e delle organizzazioni di produttori che intendono partecipare al concorso che raggiunge quest’anno un quarto di secolo; si può prenotare la propria partecipazione al 347.5853900 oppure per email all’indirizzo carloconticchio63@gmail.com

La giuria di esperti assaggiatori viene coordinata da Pietro Cernigliaro presidente A.N.D.M.I. che collabora da un decennio con gli organizzatori ed è assistita da Carlo Conticchio direttore dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” che cura il concorso garantendo serietà di giudizio, anonimità dei campioni, correttezza formale della graduatoria.

La Ciliegia di Celleno (VT) ha ottenuto la vittoria quale “Migliore Ciliegia d’Italia” nel lontano 2017 con la varietà Prime Giant ed è auspicabile che uno dei premi in palio possa ritornare nel territorio viterbese quale riconoscimento dell’impegno dedicato ad una delle colture più elaborate; sensibili agli eventi meteo; effimera per la brevità di presenza nei mercati ma impareggiabile per fascino e bellezza di prodotto; gusto e persistenza in bocca; allegria che emana alla vista.

Il Sindaco di Raiano Marco Moca ha più volte espresso la grande soddisfazione di ospitare la manifestazione nazionale, sicuro che il territorio che egli rappresenta merita la ribalta di un evento di tale portata; è noto come la comunità di Raiano si sappia esprimere al meglio delle proprie possibilità in queste occasioni, proponendo rappresentazioni folkloristiche di grande effetto e partecipazione di popolo; in particolare promozionando i rinomati prodotti tipici: in primo luogo le ciliegie tradizionali e poi le pizzelle, i mugnoli, le farine di grano antico, i prodotti caseari, l’aglio rosso, le confetture di frutta, la pasta rustica, l’olio extravergine delle olive “rustica e gentile”, il ratafià, i vini, i confetti; la sagra sarà un tripudio di musica, allegria, cultura, colori e sapori d’abruzzo.

Per informazioni:

Carlo Conticchio

Direttore “Città delle Ciliegie”

Tel. 347.5853900

carloconticchio63@gmail.com