Miranda Bocci

NewTuscia – VITERBO – Sono iniziate le audizioni presso l’istituto comprensivo Pietro Egidi , Viterbo per l’ottava edizione del Concorso Musicale “Pietro Egidi” che quest’anno ha il piacere di ascoltare 177 solisti tra i vari strumenti e più di 40 formazioni di musica d’insieme.

La giuria , come o gni anno presieduta dal maest ro Fabrizio Viti vede la partecipazione di docenti e concertisti di grande esperienza conosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Una settimana intensa in musica che dà lustro con le esecuzioni, al lavoro svolto dagli insegnanti ma soprattutto a quello degli alunni che mostrano ogni anno talento ed eccellenza e ai quali va un grande in bocca al lupo.

I 177 solisti stanno studiando da molti anni lo strumento da loro scelto dimostrando tenacia e determinazione nell’affrontare un impegno non facile da portare avanti. con sacrificio dedicano tutto il loro tempo libero allo studio continuo e costante con passione e soddisfazione visibile nei loro occhi .

Un ringraziamento va a tutti gli iscritti, alle famiglie e a tutti i docenti delle scuole coinvolte, sia pubbliche che private, provenienti dal Lazio, dall’Umbria, dalla Toscana e dal Molise che hanno arricchito il Concorso facendo partecipare alle audizioni i loro alunni di strumento.

Un plauso va a tutta la giuria, ai docenti organizzatori, prof.ssa Viviana Di Carli, prof.Luca Dormino, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Concorso.

Lunedì 3 giugno ci sarà il Concerto di Premiazione finale presso l’aula magna dell’Istituto.