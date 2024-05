Secondo Sant’Anna, al terzo posto Porta della Ripa – Centro. Il verdetto al termine di una giornata ricca di festeggiamenti

L’opera realizzata dal gruppo Barbarossa vince l’edizione 2024 dei Pugnaloni di Acquapendente, la tradizionale manifestazione della cittadina dell’Alta Tuscia che ha per protagonisti gli splendidi mosaici verticali di fiori e foglie realizzati in onore della Madonna del Fiore. Al secondo posto si posiziona il gruppo Sant’Anna, terzo invece Porta della Ripa – Centro. A seguire, quarto piazzamento per il gruppo Via Francigena, quinto Via del Carmine e sesto Prima Equipe Via del Fiore.

Il verdetto della giuria è arrivato al termine di una giornata ricca di iniziative che ha costituito il clou dei festeggiamenti e che, nonostante il meteo variabile, ha attirato un’ottima cornice di pubblico ad Acquapendente.

I Pugnaloni sono stati esposti lungo vie e piazze e nel pomeriggio portati in sfilata in una città animata da sbandieratori e corteo storico. In Piazza Girolamo Fabrizio è andato in scena il tradizionale spettacolo delle bandiere in attesa della processione religiosa e dell’arrivo dei Pugnaloni, per poi procedere alla proclamazione del vincitore e alla premiazione.

