NewTuscia – VITERBO – A nome mio personale, e di tutta l’amministrazione provinciale di Viterbo, esprimo sincere congratulazioni e auguri di buon lavoro a Cristina Bugiotti, che nella giornata di ieri è stata eletta Presidente della Croce Rossa di Viterbo.

La Croce Rossa di Viterbo, con la passione e il cuore di tutti i suoi volontari, si configura come una delle realtà solidali più importanti e indispensabili per il territorio. La sua presenza capillare rappresenta infatti un presidio fondamentale per la sicurezza di tutti i cittadini della Tuscia.

Disponibilità, umiltà, competenza, professionalità e altruismo. Sono queste le qualità principali che contraddistinguono l’operato dei volontari della Croce Rossa di Viterbo. Sempre protesi al prossimo, sacrificano parte importante del proprio tempo libero per mettersi a disposizione della comunità e di chi ha bisogno di aiuto.

Sono certo che Cristina Bugiotti, con la sua lunga esperienza nella Croce Rossa di Viterbo, saprà operare al meglio sia per il bene dei propri volontari che dei cittadini della Tuscia.

Un doveroso e sincero ringraziamento va anche al Presidente uscente della Croce Rossa di Viterbo Marco Sbocchia, che ha appena concluso il suo secondo mandato. Ho avuto modo di collaborare intensamente con lui in questi ultimi due anni e ho sempre trovato da parte sua una grande disponibilità e un encomiabile senso civico.

Alessandro Romoli

Presidente della Provincia di Viterbo