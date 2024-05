NewTuscia – ROMA – La grande atletica è anche giovanile nello stupendo Stadio dei Marmi a Roma intitolato a Pietro Mennea. Sulla rinnovata pista grigio torba, prima dei big dello Sprint Festival il 18 maggio 2024, a 20 giorni dagli Europei di Roma 2024, si esaltano gli atleti delle società laziali con le gare sugli 80 cadette e cadetti che testano i migliori velocisti del Lazio. Si esalta anche il numerosissimo pubblico presente con Marcell Jacobs che vince i 100m. correndo in 10″07 e tutti gli altri big della velocità come Filippo Tortu e Zaynab Dosso e gli atleti che nel Lazio sono di casa o hanno scelto per allenarsi. Non poteva mancare all’importante evento sportivo, che ha consentito ai più giovani atleti presenti di poter assistere anche alle fantastiche gare di velocità in programma nel pomeriggio, la Finass Assicurazione Atletica, guidata nell’occasione dal tecnico Leonardo Bargagli.

Esordio più che positivo sulla distanza degli 80m. per la giovanissima Matilde Casini che dopo la recente vittoria a Rieti nei 150m. con 19″70 ha ottenuto la 3^ posizione correndo in 10″18, andando molto vicina al record provinciale detenuto dal lontano 2002 da Giogia Canu vestendo i colori della Colavene Alto Lazio. Il risultato rappresenta la seconda migliore prestazione italiana del 2024 tra le cadette nate nel 2010 avvalorato dal fatto che è la prima uscita agonistica dell’atleta sulla distanza. Al record personale anche gli altri atleti della Finass presenti con Angelo Carofano, ostacolista emergente della società del capoluogo, che corre sempre la distanza degli 80m. in 9″86, Margherita Pregagnoli 11″78 e l’ultimo arrivo della Finass, la talentuosa Matilde Bertini che corre in 11″57. Ad atleti e tecnici i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca.