NewTuscia – SANTA MARINELLA – Il 25 e il 26 maggio il castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea, d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella, ospita un Festival medievale, due giornate speciali con ingresso gratuito, dalle 10.00 alle 19.00 per viaggiare indietro nel tempo e tornare all’epoca di dame e cavalieri. Tante le attività previste e pensate per regalare ad adulti e bambini emozioni uniche e indimenticabili.

Il 25 maggio, è prevista una giornata in attesa del Festival…con il mercato degli artigiani sul piazzale della Guardia Il mercato ospita per tutto il giorno banchi di ceramica medievale, lavorazione di taglieri, mestoli, piatti di legno di oliva, vestiti e accessori medievali, cosmetici naturali, cuoio borse e sandali, giochi per bambini in legno e gioielli in stile antico oltre a una preziosa mostra di riproduzioni di abiti d’epoca.

Il 26 maggio, invece ci sarà la giornata dedicata al Festival medievale vero e proprio, sempre con il mercato degli artigiani per tutta la giornata con laboratori a tema nel piazzale della Guardia. Proseguendo la passeggiata nel borgo, il Cortile delle Barrozze ospita I banchi dei mestieri medievali a cura dell’’Associazione Giovanna D’Arco, visitabili per tutto il giorno. Previste dimostrazioni e didattica dei mestieri come il fabbro, l’usbergaio, la filatrice, la ricamatrice, il coniatore, la banca, l’ingegnere con le armi d’assedio e lo speziale.

Un accampamento militare sarà allestito sulla Spianata dei Signori a cura della Compagnia del Castello e si potrà visitare tutto il giorno la grande tenda di accampamento con i colori Rosso e Blu. In ogni accampamento militare era presente il banco del cerusico con l’esposizione degli strumenti che venivano utilizzati per la chirurgia dell’epoca. Inoltre sarà presente un banco con oggetti da offesa e difesa con esposizione di spade, archi, cotta di maglia, componenti d’armatura. Sono previste dimostrazione di tiro con l’arco per i visitatori, adulti e bambini dai 10 anni in su, sempre gratuitamente.

Sempre domenica esibizione degli Sbandieratori di San Gemini che alle ore 12.00 sfileranno per tutto il borgo accompagnati dal chiaro suono di annuncio di trombe e tamburi che terminerà con il classico spettacolo di lanci acrobatici delle bandiere sul grande prato davanti al mare. E poi i Musici che con la loro performance itinerante nelle vie e nelle piazze del Castello saranno accompagnati da un gruppo di bambini in costume medievale. La giornata si concluderà con il gran finale a partire dalle 17.00 con intrattenimento musicale e prosa medievale Siam Venuti a Cantar Maggio del gruppo I Cerchi Magici sul piazzale delle Due Chiese.

Area ristoro e degustazione a tema all’ingresso sul Piazzale del Fontanile in entrambe le giornate.

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it