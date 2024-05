NewTuscia – Pendenti, a cerchio, dal design ricercato o più tradizionale: gli orecchini sono gli accessori che sul mercato si presentano nei modelli più disparati, tra i quali talvolta è davvero impossibile scegliere. Si tratta infatti di gioielli tanto piccoli quanto straordinari per sottolineare ed esaltare le particolarità del volto, talmente belli da volerne quante più paia possibili. Nella scelta del modello giusto, però, ci sono degli accorgimenti da tenere a mente.

Orecchini: un modello per ogni viso

Quando si ha voglia di acquistare degli orecchini nuovi in genere ci si basa prima di tutto sul budget che si ha a disposizione e in secondo luogo sull’estetica e sul gusto personale in fatto di materiale, tipologia e forma.

Seppure questi elementi siano importanti, ce n’è un altro che non sempre si considera e che anzi spesso non si ritiene nemmeno importante. Questo è la forma del viso, secondo cui è possibile abbinare i giusti orecchini.

Viso ovale

Partiamo con il considerare la forma di viso più comune, quella che può essere valorizzata da quasi tutti i modelli di orecchini. Se si ha il viso ovale, in sostanza, si avrà un mento arrotondato e la parte degli zigomi più ampia rispetto a tutte le altre. In questo caso, gli orecchini più indicati da indossare sono pendenti non troppo lunghi, orecchini saliscendi regolabili e a goccia. Anche quelli a lobo e a cerchio sono delle ottime alternative.

Ci sono poi alcuni tipi di visi ovali che tendono a essere anche particolarmente allungati. Se si ha questa forma di volto, si possono scegliere modelli in grado di bilanciare i contorni, come gli orecchini a lobo dalle forme più svariate e luccicanti.

Viso quadrato

Se si ha un viso quadrato, la mascella e gli zigomi potrebbero essere più evidenti rispetto ad altre aree. Per addolcire le linee spigolose e marcate si possono quindi scegliere orecchini a cerchio, di qualsiasi grandezza. È possibile optare per modelli bombati e vistosi oppure per altri piatti e più classici. Via libera anche ai pendenti, a patto che siano caratterizzati da forme curve molto accentuate.

Viso rotondo

A caratterizzare un viso rotondo sono gli zigomi arrotondati, la fronte ampia e le guance piene. Se ti riconosci in questa forma, gli orecchini che potrebbero valorizzarti maggiormente sono i modelli lunghi e pendenti, meglio se con forme geometriche squadrate e appuntite che possano smorzare la rotondità del volto. Perfetti sono gli orecchini chandelier, mentre da evitare sono quelli a cerchio o a bottoncino.

Viso a triangolo

I segni distintivi di un viso a triangolo sono fronte stretta, zigomi poco accentuati e mandibola più evidente. In questo caso la scelta migliore che è possibile fare è indossare orecchini a cerchio, per ammorbidire la forma della mandibola e i lineamenti generali del volto. Si può scegliere tra i cerchi più classici oppure per i modelli bloom, ovvero i pendenti sempre a forma di cerchio.

Se invece il proprio è un viso a triangolo inverso – cioè con mento spigoloso, zigomi evidenti e fronte