Sabato 25 maggio, alle 19,30, degustazione di vini bianchi abbinati a un ricco buffet

NewTuscia – BOLSENA – Aperitivo al tramonto: nella suggestiva cornice di palazzo Monaldeschi della Cervara un appuntamento con l’eccellenza dei vini della Cantina Ruffino 1877, per celebrare la bellezza del lago di Bolsena e del suo territorio. È quanto propone per sabato 25 maggio, alle 19,30, Voltumna Srls nell’ambito del ciclo “Eventi di acqua dolce” patrocinato dal Comune di Bolsena, in collaborazione l’enotabaccheria Dal Biondo 1977 e Antica Norcineria Morelli. Verranno proposti Aqua di Venus Bianco Toscana IGT, un bianco di grande eleganza a base di Vermentino, Sangiovese e Chardonnay, e Acqua di Venus Rosè Toscana IGT, rosato in stile provenzale, a base di Syrah, Sangiovese e Pinot grigio, abbinati a un ricco buffet.

“Immersi in un’atmosfera allegra e rilassante i partecipanti potranno sorseggiare vini di qualità in abbinamento ai taglieri di salumi e formaggi – affermano dal gruppo di lavoro Voltumna srls – e ammirare i meravigliosi colori dei tramonti di fine primavera e inizio estate sul lago di Bolsena”. La prenotazione è obbligatoria per il numero limitato di posti. Si può scrivere all’email voltumna175@gmail.com o chiamare i numeri 328 8965009 – 320 2467716, per avere informazioni più dettagliate.