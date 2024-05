NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Prendendo spunto dagli articoli pubblicati nei giorni scorsi, come Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di castro, ci sentiamo in dovere di fare alcune precisazioni in merito all’iter autorizzativo del biodigestore della Bioforch srl.

Nel 2022 la contrarietà dell’ amministrazione era rappresentata nelle conferenze dei servizi solo con dichiarazioni non formali; infatti il consigliere di minoranza Fabio Magno in un articolo del 2022 dichiarava al sindaco Cascianelli che “ la contrarietà dell’impianto va messa per iscritto”.

La risposta , in realtà, arriva solo un anno dopo con la delibera di consiglio comunale n.25 del 19/09/2023 trasmessa alla Regione in copia conforme solo in data 14/02/2024, cioè poco prima della terza conferenza dei servizi in terza seduta.

Da parte nostra il Comitato ha inviato due pec all’amministrazione contenenti osservazioni integrative e rafforzative a quelle contenute nella delibera n.25 del 2023, pec alle quali non abbiamo mai avuto risposta.

Ultima considerazione: l’area urbanistica della Regione Lazio ha recentemente espresso parere paesaggistico non favorevole che nasce dal nuovo vincolo del torrente Arrone ( dm 23 del 15/02/2024), tale parere dovrà essere considerato nella quinta seduta della terza conferenza dei servizi dell’area v.i.a.

Vogliamo ricordare che, grazie a questo nuovo vincolo paesaggistico, risultano incompatibili anche tutti una serie di iter autorizzativi già in essere, tipo la mega discarica tanto voluta e perorata dal nostro sindaco Cascianelli, per la quale siamo ricorsi al TAR.

Se il vincolo esiste vale sia per il biodigestore che per la discarica, quindi non capiamo perché si usino due pesi e due misure per la tutela del nostro territorio.

Ci chiediamo a questo punto, chi è che realmente “ gioca a buttare fumo negli occhi della gente”

La conoscenza è fondamentale per capire da che parte stare.

Il Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro