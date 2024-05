NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Una vera e propria esplosione di colori e profumi per i vicoli del borgo. Nella giornata di ieri nel centro storico medievale di Bassano in Teverina è andata infatti in scena la manifestazione itinerante “Tuscia in Fiore 2024”.

In tantissimi da tutta la Provincia di Viterbo hanno raggiunto il borgo di Bassano in Teverina per partecipare alle tante iniziative previste dalla manifestazione. Tra esposizioni floreali, musica, visite guidate, rievocazioni storiche e artigianato locale, il centro storico bassanese ha aperto le porte a turisti e visitatori mostrandosi in una versione inedita e spettacolare.

All’inaugurazione della tappa bassanese di “Tuscia in Fiore 2024” hanno partecipato, oltre agli organizzatori e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, anche il Prefetto di Viterbo Gennaro Capo, il Questore di Viterbo Fausto Vinci e il Comandante provinciale di Viterbo dei Vigili del Fuoco Rocco Mastroianni.

“Un grazie di cuore va a tutti coloro i quali si sono prodigati in queste settimane, sacrificando il proprio tempo libero, per far sì che la manifestazione andasse in porto nel migliore dei modi – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli -. Le associazioni locali e i volontari hanno lavorato senza sosta per realizzare questo meraviglioso allestimento: tutto ciò dimostra ancora una volta quanto siano fondamentali per la vita culturale e turistica di Bassano in Teverina e della Tuscia”.

La festa proseguirà anche nella giornata odierna, dalla mattina alla sera. Invitiamo i cittadini della Tuscia a venire a Bassano in Teverina per perdersi tra i vicoli del borgo e i suoi scorci pittoreschi sulla valle del Tevere. Bassano in Teverina fa parte da ormai tre anni dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia. Tra le sue principali perle ci sono la Torre dell’Orologio (un campanile dell’undicesimo secolo nascosto dentro una torre di età rinascimentale, di fatto una torre dentro l’altra) e la spettacolare Chiesa dei Lumi.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina