NewTuscia – TARQUINIA – Ieri pomeriggio una splendida Piazza Cavour gremita di persone ha accolto la nostra Segretaria nazionale, Elly Schlein, candidata alle Elezioni Europee come capolista del Partito Democrarico,

venuta a sostenere la candidatura a Sindaco di Francesco Sposetti.

Un enorme risultato di partecipazione da parte di Tarquinia: una città che vuole cambiare rotta, che ha speranza, che ci

crede.

In questa occasione abbiamo voluto presentare la lista che abbiamo messo a disposizione di questo progetto: un gruppo di donne e uomini, ragazze e ragazzi di grande qualità, un mix vincente di capacità, competenza e credibilità. Persone che ci hanno “messo la faccia” perché candidarsi non è

un gioco, è un impegno serio, ma se si vuole un cambiamento reale diventa anche un dovere civico.

Noi non dimentichiamo quello che sono stati gli ultimi 5 anni di “amministrazione” Giulivi: un

tessuto sociale completamente disgregato, commercianti e lavoratori abbandonati a sé stessi, associazioni sportive, culturali e del sociale, private delle loro sedi e messe nell’impossibilità di poter svolgere al meglio le loro attività, non ci dimentichiamo dei cittadini ricoperti di multe, sanzioni e “tassazioni” di vario genere, non ci dimentichiamo di chi si è completamente

disinteressato di ambiente, di chi ha colpevolmente trascurato il turismo, di chi ha reso la cultura – a Tarquinia, patrimonio UNESCO – una materia sconosciuta ed ha colpito anche scuola ed istruzione, che pure dovrebbero essere cardini dell’azione amministrativa, con scelte folli e senza senso.

Proprio perché non dimentichiamo vogliamo che questo non riaccada, non solo nei prossimi 5 anni, mai più.

Sposiamo un progetto credibile e lo facciamo a testa alta, in una coalizione che non è dovuta scendere a compromessi, che non ha fatto “passi indietro” né accordi sottobanco. Non un accordo nottetempo dell’ultimo secondo ma un lavoro che nasce nel tempo e che rivendichiamo con orgoglio, basato sul confronto e su un programma che non è il libro dei sogni irrealizzabili e delle

promesse che non verranno (nuovamente) mantenute, ma un insieme di idee concrete in grado di impattare in maniera tangibile sulla vita quotidiana dei nostri concittadini.

E tutto questo è racchiuso lì, in quella piazza piena di persone, così come sogniamo di vederla sempre, aperti al dialogo, disponibili all’ascolto ed alla condivisione. Non per amministrare I

CITTADINI, ma per amministrare PER I CITTADINI.

LA LISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO ALLE COMUNALI DI TARQUINIA 2024 A

