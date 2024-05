NewTuscia – VITERBO – Taglio del nastro questa mattina per Assaggi, il Salone dell’enogastronomia laziale, che fino a lunedì animerà il centro storico di Viterbo con un ricco programma di showcooking, degustazioni, laboratori sensoriali, attività per bambini, presentazioni di libri, talk show sia all’interno di Palazzo dei Papi che nella s truttura allestita in Piazza San Lorenzo, a cui si affiancano le iniziative collaterali di “Fuori Assaggi”.

Ospite d’eccezione all’inaugurazione di oggi lo chef e conduttore televisivo Max Mariola, che, insieme al presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani, ha aperto l’evento prima di passare al taglio del nastro insieme alla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, al consigliere Enit Sandro Pappalardo, al prefetto di Viterbo Gennaro Capo, al consigliere regionale Daniele Sabatini, al presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia Marco Tortolini, al segretario generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo, al presidente del consiglio comunale di Viterbo, Marco Ciorba. Presenti, tra gli altri, anche il consigliere regionale Enrico Panunzi, il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, numerosi assessori comunali e consiglieri camerali, la presidente dell’Azienda speciale Centro Italia Vincenza Bufacchi. Un evento che ha portato nel centro di Viterbo da subito centinaia di visitatori e turisti che hanno iniziato il percorso del gusto all’interno del Salone, scoprendo le meraviglie gastronomiche dei produttori e produttrici del Lazio, con “incursioni” anche nel mondo della cosmetica. Prodotti ottimi ed un mix frizzante di tradizione ed innovazione, grazie alla professionalità degli espositori ed espositrici e alla fantasia dei protagonisti degli showcooking, laboratori e degustazioni che fino a domani (lunedì Assaggi proseguirà ma riservato agli operatori Food&Beverage) si alterneranno a Palazzo dei Papi e all’interno della tendostruttura in piazza San Lorenzo in collaborazione con Agro Camera. In Piazza San Lorenzo, anche quest’anno spazio alle attività didattiche per i più piccoli a cura di Slow Food Viterbo e Tuscia.

Assaggi è organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo con il contributo di Camera di Commercio di Roma, del Comune di Viterbo e con la partecipazione della Regione Lazio.



Il programma è disponibile al link https://www.assaggisalone.com/programma/

