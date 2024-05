NewTuscia – VITERBO – Ieri sera, alle 21 al cinematografo del teatro San Leonardo di Viterbo davanti ad oltre cento spettatori attenti, si è svolta la proiezione del documentario “Una Risata Ci Salverà”il pluripremiato ultimo lavoro del regista Michelangelo Gregori.

Il pubblico ha riso e riflettuto sui discorsi dei protagonisti della pellicola, quali: Moni Ovadia, il compianto Sergio Staino, Piergiorgio Odifreddi, Arianna Porcelli Saponof…

Al termine della proiezione è scaturito un lunghissimo applauso che si è ripetuto quando il regista insieme al montatore Daniele Ercolani si sono presentati davanti agli incuriositi intervenuti e hanno disquisito del lavoro moderati da una bravissima Monica Baiona.

Spunti interessanti sul cinema indipendente, la satira e la religione che poi sono il fulcro del tema trattato nell’opera video.

Applausi a scena aperta anche per il compositore M° Francesco Traversi, presente in sala, che è stato fatto alzare per ricevere un sentito tributo per le sue musiche orchestrali tratte dal componimento encomiato da Papa Benedetto XVI: “Missa Solennis Codex Amiatinus” presenti nel documentario.

Una serata dunque da incorniciare, questa prima, e per chi nella Tuscia se la fosse persa, replicabile giovedì 23 Maggio, presso il Cinema Gallery di Montefiascone, poiché l’opera di Gregori è tra i 4 documentari finalisti della 18 edizione del EST FILM FESTIVAL.