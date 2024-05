NewTuscia – VITERBO – Di seguito le liste in forma ufficiosa -per quelle ufficiali occorre attendere le verifiche da parte dell’ufficio elettorale- per le prossime elezioni amministrative che porteranno alle urne 25 comuni della Tuscia e a Civitavecchia. Si voterà l’8 e il 9 giugno.

I comuni sono disposti in ordine alfabetico.

Lettera B

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Bagnoregio Luca Profili Lista Bagnoregio – Castel Cellesi-Vetriolo: Massimo Zeroli; Claudio Cavalloro; Elena Gentili; Patrizia Gensini; Elisa Arcangeli; David Crescenzi; Emanuele Carelli; Daniela di Carlantonio; Roberto Sacco; Morgan Nwokeaka. Diana Giacobbi Lista Civica per Bagnoregio: Fiorella Fraticello; Paolo Profili; Daniele Piermarini (detto Civita); Patrizio Pettinelli; Enrico Alessandro Gasbarri; Cristina Valdes; Marherita Gulli; laria Manini; Alberto Fabriani; Massimo Costantini; Marco Pagliaccia; Sandro Miloni. Massimo Neroni Lista Civica Bagnoregio 2024: Rita Ba; Barbara Nieri Sili; Luigi Menta; Asia Cristofori; Giorgio Garbrecht; Marco Balletti; Angelo Balletti; Stefano Gasperini; Mattia Santi. Bassano in Teverina Alessandro Romoli Lista Insieme per Cambiare: Stefano Abati; Maurizio Dieci; Rodolfo Felici; Agnese Gregori; Celide Pellegrini; Samantha Pompili; Marianna Troncarelli; Loris Turchetti; Daniele Venditti; Romolo Villa.

Lettera C

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Calcata Leonardo Orsini Lista Insieme per Cambiare: Luciano Sestili; Cristiano Albani; Emilio Castiglia; Federica Grasso; Massimo Moriggi; Patrizia Moretti; Jonas Morosin Clementoni; Marco Orsini; Bartolo Serratore. Cristian di Giovanni Lista Civica Impegno Comune per Calcata: Marcello Albani; Emiliano Carnà; Caterina Cola; Cristina Croce; Scira Manca; Sandra Pandolfi; Davide Petrelli. Canepina Aldo Maria Moneta Lista Democratici per Canepina: Manuela Benedetti; Bislim Krasniqi; Guido Mancinelli; Emanuele Manini; Maurizio Palozzi; Enrico Pelliccioni; Federico Pera; Luigina Petti; Elda Pizzi; Luigi Ragone. Lorenzo Fanelli Lista Civica per Canepina: Giuseppe Antonini; Marco Balletti; Emanuela Fanelli; Stefano Gasperini; Gianluca Palozzi (Rondone); Valentino Pesciaroli; Innocenzo Proietti (Serafino); Michele Viviani; Luciano Renzoni. Castiglione in Teverina Gianfranco Cancellieri Lista Insieme per Castiglione: Jacopo Damiani; Giulia Fagiolino; Simone Formiconi; Eddy Fraticello; Paola Foscoli; Elia Francesco Lagrimino; Massimo Mancini; Antonino Mosciarello (Tonino); Giada Persieri; Simone Spallaccia. Mirco Luzi Lista Ripartiamo: Cecilia Bacocco; Giorgio Bianchi; Gabriella Cognini; Emiliano Corsi; Gian Luca Costantini; Paolo Paggio; Mario Marchetti; Tiziano Pizzo; Lorenzo Starna. Mario Melillo Lista Fare per Castiglione: Valter Tortolini; Manuela Lagrimino; Massimiliano Marcellini; Wuilliam Piacenti; Silvia Polleggioni; Stefano Farina; Cinzia Bolognini; Luca Giunta. Celleno Marco Bianchi Lista Adesso per il Futuro: Sergio Barranco; Federica Vacchi; Ylenia Proietti; Roberto Maurizi; Fabio de Angelis; Aldo Milea; Serena Rampietti; Lorena Dominici; Marco Taschini. Luca Berado Lista Sviluppiamo Celleno: Simone Tonizza; Barbara Polo; Fabrizio Mecocci; Luca Petroselli; Margherita Gerlini; Caterina Franceschini; Moreno Marini; Rosangela di Vietri; Rosella Manganello. Cellere Edoardo Giustiniani Lista Cellere 3.0: Chiara Bartolacci; Angelo Ciuchini; Luigi Consalvi; Antonio Crabolu; Domenico Luciani; Emiliano Maffei; Felice Mariotti; Daniele Perello; Mariangela Rossetti; Alessandro Strappafelci. Civitella d’Agliano Stefano Lucarini Lista Riuniamo Civitella: Domenico Castellucci; Federico Febbraro; Pietro Maria Ferri; Francesca Fiordigigli; Claudio Fucili; Matteo Gorini; Chiara Menichetti; Alessandro PAtassini; Anna Scarponi; Michele Zannini Giuseppe Mottura Lista Civica Civitella di Tutti: Donatella Lupino; Elena Piciarelli; Emanuela De Angelis; Fabio Ferrara; Fabrizio Fratini; Gianluca Pelliccia; Giorgio Benucci; Jerri Lupino; Raffaele Burla; Valentina Calanca.

Lettera F

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Farnese Giuseppe Ciucci Lista SiAmo Farnese: Giulio Basili; Maria Pia Bettolini; Silvia Castri; Maurizio Corizi; Elena Fabi; Marco Fabi; Federica Fontana; Angela Ferranti; Liana Nucci; Alessandro Sarti. Francesco Lanzi Lista Civica Condividiamo Farnese: Antonella Corizi; Romolo Gentili; Dario Lombi; Eugenio Margottini; Andrea Musichini; Fulvio Peppetti; Pamela Portincasa; Cristiano Rossi.

Lettera G

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Gradoli Carlo Benedettucci Lista Percorso Comune: Angelo Antonuzzi; Roberta Antonuzzi; Domenico Benedettucci; Valentina Calcagno; Andrea Lorenzoni; Luciano Manganozzi; Agostino Marigliano; Domenico Prosperuzzi; Alessandro Sborchia; Luciano tramontana. Nicola Capotosti Lista Gradolesi per Gradoli: Anna Lisa Andronici; Danilo Castiglioni; Dario Chiavarino; Simone Cerboni; Valerio Grassini; Andrea Occhipinti; Angelo Sborchia; Agostino Serafinelli. Graffignano Piero Rossi Lista #Oltre Continuità per il bene comune Rossi sindaco: Mattia Tardani; Fabio Tardani; lorenzo Miceri; Laura Vassalli; Sandro Lupino;Alessio Agulli; Marco Gamboni; Ilaria Benedetti; Leonardo barbetta; Garbiella Buonomo. Roberto Agulli Lista Civica Prospettiva Comune: Arnaldo Brunori; Gabriele Federici; Ivriano Ferretti; Carlo Alfonso Giannatiempo; Gianfranco Lappa; Carla Maggio Aprile; Erika Merlone; Luigi Rossi; Roberto Rubeca; Adrio Savini. Grotte di Castro Piero Camilli Lista Ancora per Grotte: Alexandra Georgiana Muntenau; Rosella Federici; Massimo Barzi; Carlo Brinchi; Pietro Cioli; Giovanni Dottarelli; Franco Gubbiotto; Davide Ranieri; Riccardo Rossi; Giorgio Temperini. Antonio Domenico Rizzello Lista Grotte Liberamente Cambiare si può: Angelo Confaloni; Cristiana del soldato; Maria Colomba Fortuni; Pierpaolo Fossati; Francesco Orzi; Francesco Oacchiarotti; Veronica Paci; Valentino Pecugi; Melissa Scatena; Sergio Tognoni.

Lettera I

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Ischia di Castro Salvatore Serra Lista Sempre per Ischia: Alberto Bonfili; David Iodesani; Donatella Forti; Giovan Battista Fanti (Titta); Marcello Chiassarini; Natascia Monanni; Roberto Ranucci; Riccarda Marucci; Sabrina Quintili; Serena Castiglioni. Smeraldo Marucci Lista Insieme per Ischia: Mauro Pesci; Gloria Ceccarini; Antonio Rossi; Elisa Alessandrini; Veronica Ricci; Ercole Consalvi; Gabriele Nanni; Roberto Baffetti; Riccardo Ceccarini; Umberto D’Ascanio.

Lettera M

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Monteromano Ugo Buzzi Lista Il futuro è adesso: Francesco Bonaventura; Ostilio Bonaventura; Matteo Bumma; Valeria China; Giovanni Gasbarri; Mauro Mastrapasqua; Valentina Perciballi; Umberto Primavera; Christian Renzi; Francesca Segatori. Maurizio Testa Lista Obiettivo Comune per Monte Romano: Deborah China; Francesco Fiorucci; Eleonora Gabrielli; Loredana Gabrielli; Manuela Gabrielli; Pier Francesco Mariani; Pietro Joseè Moncini; Marco Paparozzi; Piero Pietrarelli, Maurizio Platti. Monterosi Sandro Giglietti Lista Tre Monti Tre Rose: Tatiana De Masi; Vincenzo Esposito; Valentino Martoni; Gino Mascagna; Alberta Platti; Alessia Procacci; Maria Simei; Vittorio Totonelli, Francesca Martoni, Pier Francesco Loreti; Federica Boccolini; Katiuscia Baldelli. Francesco Paris Lista Vivi Monterosi: Simone Filippelli; Ramona Ciobanu; Claudia Ercoli; Aldo Antinori; Giampiero Messinese; Alessia di Sero; Luciano Capponi; Annarita Baldelli; Angelo Tamantini; Federico frasca; Valeria Marcelli, Roberto Tordella.

Lettera N

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Nepi Franco Vita Lista Noi e Voi per Nepi: Annalisa Arcangeli; Rossella Baio; Demetrio Sergio Barreca; Claudio Ciavatta; Francesco de Fazio; Federica De Paolis; Dana Fantini; Fabio Francioni; Giulia Perugini; Paolo Paoletti; Elisa Pontani; Fabrizio Varriale. Mauro Giovanale Lista Progetto per Nepi 2030: Marna Amorini; Stefania De Paolis; Ilaria Graziosi; Arianna Verdecchia; Simone Benedetti; Emanuele De Martino; Moreno Mengari; Pietro Soldatelli; Alessio Pascucci; Emiliano Rugna; Moraldo Adolini; Sefora Pistone.

Lettera O

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Onano Pacifico Biribicchi Lista Futuro per Onano: Remo Barzi; Andrea Cannucciari; Giovanni Corretini; Benedetta Giovannini; Rosella Giuliani; Franco Granocchia; Pamela Massella; Miriam Pacelli; Giusto Scalabrella. Eugenio Rcci Lista Progetto popolare: Luca Putano; Gaspare Sabatini; Giuseppe Cardenuto; Raffaele Iazzetta; Giuseppe di Cosimo; Adriano Scellato; Gisella Cangianiello; Edoardo Rossi; Luigi Guidi; Michele Venoso.

Lettera P

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Piansano Roseo Melaragni Lista Uniti per Piansano: Luca Ceccarini; Aura Colelli; Pamela Colelli; Luigi Fagotto; Roberta Falaschi; Romeo Forti; Simone Martella; Enrica Moscatelli; Luca Veneri; Mario Vetrallini. Luigi Burlini Lista Insieme per Pinsano: Christian Amici; Jacopo Ciofo; Erica Fagotto; Daniela Foderini; Eden Lucci; Miriana Mariani; Silvio Menicucci; Enzo Sensi; Angela Testa Iannilli; Francesco Vogliarolo.

Lettera S

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA San Lorenzo Nuovo Fabio Ciccioni Lista Civica Nuovo San Lorenzo: Talia Bianchi; Andrea Bisti; Luigi Civitelli; Nella Giacomelli; Emanuele Millozzi; Chiara Poli; Cesare Zanoni. Simona Fabi Lista RipartiAmo Insieme: Mattia Ambrosi; Luca Baccelloni; Maurizio Cozza; Daria Fedeeva; Manuela Lombardelli; Luisa Mancini; Valeria Manucci; Luca Mechella; Stefano Pezzini; Marco Strappafelci. Fabrizio Ricci Lista Insieme per il Futuro: Marilena Aime; Sara Broccatelli; Samuele D’Orazio; Raffaele Di Francisca; Giulia Focarelli; Matteo Grassini; Tiziano Gubbiotto; Andrea Muzzi; Enzo Serafinelli; Stefano Zapponi.

Lettera T

PAESE CANDIDATO SINDACO LISTA Tarquinia Renato Bacciardi Lista Tarquinia in Movimento: Ivana Arcangeli; Roberto Benedetti; Massimo Bernabei; Iole Cavallo; Arianna Centini; Claudio Cocomazzi; Federico Di Lazzari; Laura Giannoni; Maurizio Leoncelli; Giorgio Meggiorini; Ioana Putianu; Stefano Proli; Susanna Ratto; Roberta Romani; Valentina Senigagliesi; Adriano Serafini. Lista Tarquinia Città aperta: Daniele Aquilanti; Claudio Javier Bellini; Simonetta Boninsegna; Maria Grazia Cocco; Alessio D’Aniello; Samantha Di Donato; Roberta Esposito; Roberto Fanucci; Olga Fava; Marco La Monica; Lucia Oliviero; Marco Pastorelli; Giacomo Pinti; Emanuela Poleggi; Domenico Tommasino; Alberto Tosoni. Lista Tarquinia Civica: Alessio Biagioni: Sandro Bordi; Laura Buscemi; Fabiana Cognata; Veronica Fattori; Francesco Fedi; Andrea Fiori; Jacopo Graziano; Iris Marini;Lidia Messina; Filippo Palumbo; Stefano Pascucci; Vittorio Patarchi; Alejandra Margarita Rojas; Marta Senigagliesi; Alessandro Suriano. Alessandro Giulivi Lista Fratelli d’Italia: Laura Amato; Michela Barcaroli; Cesare Bendotti; Tiziana Caria; Daniele Dezi; Ermanno Lancioni; Marco Pacchelli; Federico Ricci; Emanuele Riglietti; Claudia Rossi; Luigi Serafini; Daniel Stoica; Antonietta Trincone (Antonella); Betsi Zacchei In Maneschi; Stefano Zacchini; Stefania Rccardi. Lista Forza Italia: Sara Cori; Maurizio Perinu; Sergio Caci; Gian Luca Ventolini; Paolo Felci; Tullio Meneghetti; Tiziana Santoni; Sabrina Cantina; Stefano Casesole (Barabba);Stefano Ciuffatelli; Sabina Scappini; Ilaria Dragone; Marco Cannas; Valerio Galuppi; Alessandra Giustiniani; Giuseppe Collemi. Lista Rinascimento: Daniela Bordo; Gianpaolo Carcangiu; Andrea Angeli; Bruno Bertolli; Valentina Corcione; Claudio Marco Franchetti; Francesco Gentili; Marius (Mario) Mihaes; Domenico Passamonti Possidio; Annarita Carladami Di Francesco; Rossanna Menadeo; Desiree Ferracci; Luca Dore; Maurizio Tufarini; Romina Bastari; Graziano Rosalia. Lista Unione di Centro: Marco Maria Marzi (Marco Marzi); Ubaldo Persia; Manrico Lodi; Massimo Scappini; Catia Cugini; Tiziana Montanucci Iattarelli (Titti); Paolo Ponti; Luca Mencarini; Paolo Ferri; Simone Castello; Sandra Inghes; Maria Caterina Caratti; Lorenzo fava; Giuseppe Mosci (Pino); Maura Passamonti; Catia Sangiovanni. Lista Tarquinia Futura: Simone Andreoli; Maria Felicita Beretta; Rovìberto Borzacchi; Tiziana Bufacchi; Stefano Caporossi; Aurizio Cerasa; Gabriele Ciurluini; Massimiliano Coluccio; Martina Contestabile; Giulia D’Antonio; Romolo Fanelli; Altavilla Felicioni; Federica Guiducci; Fabio Jacopucci; Enzo Luccioni; Giovanni Micozzi. Tarquinia Giovanni Moscherini Lista Tarquinia Libera: Paolo Cancedda; Sirio Quilichini; Luco Jacopucci; Piermaria Malvezzi Campeggi; Aldo Termentini; Marco Schiavo; Alberto Majani; Fabio Mandrilli; Elisabet Martin Lopez; Paola Galatolo; Francesca Biagiola; Eleonora Ceccarini; Giuseppina Margherita Conigliello (Giuseppina). Francesco Sposetti Lista Partito Democratico: Mattia Argentini; Sabrina Bassi; Alice Battellocchi; Mario Battista; Sara Cappelletti; Tiziana Castignani; Sandro Celli; Claudio Cesarini; Fabrizio Giannoni; Patrizia Giorgini; Enrico Leoni; Federica Piccioni; Rinaldo Santori; Daniele Scarlet; Emanuele Scomparin; Angel Zacchei. Lista Civica Francesco Sposetti Sindaco: Alberto Blasi; Isabella Alessandrucci; Tatiana Battellocchi; Marco Bellucci; Flaminia Cardinali; Giovanni Ciurluini; Sara Corridoni; Paola Girotti; Domenico Jacopucci; Elisabetta Lattanzi; Giorgia Marcocci; Alessandro Scibilia; Antonio Suraci; Sabina Zocco. Lista Movimento 5 Stelle: Andrea Andreani; Giulia Angelini; Luca Cerquatelli; Ernesto Cesarini; Luigi De Pascalis; Sara De Rossi; Manuel Bruni; Anna Micozzi; Maria Stefania Montagnoni; Domenico Moscatelli; Gialuca Patarchi; Roberta Piroli, Stefania Sabbatini; Maurizio Tiziani; Sara Tonicchi; Marcello Zerbini. Lista Alleanza Verdi e Sinistra: Roberto Antenore; Monica Calzolari; Giancarlo Celletti; Anna De Angelis; Elisabetta Dominioni; Ines Fall; Susanna Finocchi Vitale; Lidia Lucani; Massimo Manfredi Luccioli; Raffaele Murargia; Giampiera Pierotti-Lupi; Vincenzo Pirozzi; Piero Rosati; Adriana Sabbatini; Maria Elena Vana; Cristiana Mugano. Martina Tosoni Lista Martina Tosoni Sindaco Tarquinia Insieme: Giulia Bianco; Milva Bonamici; Roberto Calcavento; Maurizia Cancellieri; Marco Catini; Alessio Cattaneo; Roberto Corridoni; Matteo Costa; Ilaria Grassi; Tamara Legni; raffaella Nauaui; Stefano Razzi; Catia Subrizi; Luca Viscarelli. Tessennano Ermanno Nicolai Lista Uniti e Liberi: Paolo Santucci; Renato Alberoni; Ugo Amati; Damiano Blasi; Giorgia Battellocchi; Mirko de Carolis; Giorgio Gentilini; Roberto Gentilini; Cristiano Morosini; Roberto Rancini. Michela Rossi Lista Nuova Vita: Mauro Buttarini; Angelo Dore; Moreno Gagliardi; Nello Livi; Maria Vittoria Monaldi; Ivana Picco; Fabrizio Piermaria; Ivano Tondini; Maurizio Tosi. Tuscania Fabio Bartolacci Lista Obiettivo Comune: Leopoldo Liberati; Aldo Cardarelli; Angelo Rauso; David Tofi; Luca Marcomeni; Lucrezia Testa Iannilli; Maria Gina Goletti; Marta Fiorucci. Giovanni Bassi Lista Cambia Tuscania: Pamela Bonarelli; Luigina Ceccarini; Giuseppe Fava; Christian Maccarri; Uranio Mazzanti; Serenella Pallottini; Alice Patrizi; Ludovico Maria Pocci; Amelia Pucciotti; Marco Pulcinelli; Giuseppe Salini; Olga Tanferna. Alessandro Tizi Lista Civica Tuscania delle Idee: Luciano Costantini; Valentina Marziali; Deniele Amici; Maria Cinzia Ciccioli; Marco Battellocchi; Gabriele Pierantozzi; Cristina Trucca; Giulio Capati; Franca Battellocchi (zi Franca); Maurizio Badiani; Mattia Moretti; Eleonora Napoli. Stefano Maccarri Lista Tuscania Civica: Roberto Staccini; Luciano Fioretti; Francesco DI Campli; Romano Picchioni; Annibale Zannino; Domenico Sereni; Valentina Ricci; Arianna Paoletti; Pamela Sbarra; Alessandra Scriboni; Enrico Sposetti; Maurizio Carlini.

Lettera V