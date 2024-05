NewTuscia – FREGENE – “Obbligheremo i parenti dei mafiosi che non collaborano con la giustizia ad andare a innaffiare gli alberi che vengono piantati ogni anno in occasione dell’anniversario dalla scomparsa di Giovanni Falcone”. Lo ha affermato il Capitano Ultimo (Sergio De Caprio) in occasione del Festival della Politica, che si è tenuto sabato 18 maggio a Fregene, nel comune di Fiumicino, su iniziativa del giornalista Marco Antonellis.

Il Capitano Ultimo ha ricordato e lodato il costante impegno delle forze dell’ordine per la lotta alla criminalità organizzata, e ha poi spiegato alcuni dei punti che caratterizzano la sua proposta per le prossime europee.

“Andremo in Europa a chiedere che la politica dei grandi sistemi lasci spazio alle persone, le stesse che non vanno più a votare”, ha detto Sergio De Caprio, “Questa Europa ha fallito e dobbiamo riprendere in mano i territori. Proponiamo i comuni uniti d’Europa”. A tal proposito il Capitano Ultimo ha spiegato che “devono essere i territori a decidere cosa sia meglio per la propria comunità. Devono essere le comunità ad autodeterminarsi”. L’ambiente è uno dei temi che è più a cuore del Capitano Ultimo e per questo ha lanciato la proposta di “dotare i comuni di 2 megawatt di fotovoltaico, così da produrre energia per la comunità e generare anche introiti in modo da non gravare ulteriormente sulle tasse dei cittadini”.