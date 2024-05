NewTuscia – POMEZIA – Il 24 maggio a Pomezia avremo l’occasione di conoscere e parlare con i candidati del M5S per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Sarà un’opportunità unica per ascoltare direttamente da loro il programma di governo per un’Europa migliore, sviluppato negli ultimi due mesi dagli iscritti al portale.