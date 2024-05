NewTuxcia – ROMA – Lunedì all’Acquario Romano la seconda edizione dell’evento ideato dall’Ordine di Roma per far conoscere attività e servizi che caratterizzano la professione

Il Presidente Panci: “I cittadini, insieme agli iscritti, sono i principali destinatari del nostro operato. Fondamentali appuntamenti di condivisione come questo”

“La qualità dell’architettura passa anche attraverso la formazione e l’informazione offerte ai cittadini, che sono, insieme agli iscritti, i principali destinatari delle attività svolte dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia. Ecco perché appuntamenti come quello di lunedì prossimo rivestono una particolare importanza, per noi e per l’intera collettività”. Così il Presidente dell’OAR Alessandro Panci illustra il senso dell’Open Day 2024, che si svolgerà lunedì 20 maggio presso la Casa dell’Architettura / Complesso monumentale dell’Acquario Romano.

Per un’intera giornata, l’Ordine degli Architetti italiani con il maggior numero di iscritti (oltre 19 mila) apre le porte alla cittadinanza con l’obiettivo di comunicare quali sono le attività e i servizi che offre al fine di adempiere al proprio principale compito istituzionale, ovvero garantire la qualità del lavoro svolto dagli architetti iscritti nell’interesse dei committenti e anche della collettività a vario modo coinvolta dalla realizzazione delle opere. “Sono sicuro che parteciperanno molte persone, iscritti, studenti e anche molte cittadine e cittadini desiderosi di conoscere meglio ciò che caratterizza la nostra professione e di comprendere fino in fondo qual è la funzione sociale degli architetti”, dice il Presidente OAR Panci.

L’intento dell’Ordine è proprio quello di coinvolgere nel confronto che si svilupperà nel corso di questa giornata un’ampia e variegata platea. L’invito a partecipare all’evento è infatti sì rivolto a neolaureati e iscritti all’OAR, ma a anche studenti, esponenti di altri settori professioni e, più in generale, a quanti vogliano osservare più da vicino la professione degli architetti.

Come sottolinea il Consigliere OAR Paolo Anzuini, Delegato all’innovazione e Coordinatore Commissione Giovani e Commissione Internazionalizzazione “con l’Open Day l’Ordine intende “trasferire a tutti qual è il ruolo sociale, culturale e tecnico degli architetti nella società”.

La manifestazione prenderà il via alle ore 12 e chi arriverà alla Casa dell’Architettura potrà subito documentarsi presso i tavoli di confronto con esponenti delle commissioni, consulenti e uffici OAR. La Sala Centrale dell’Acquario Romano ospiterà, oltre a questi tavoli, anche il convegno formativo del pomeriggio (14.30 – 16:30). L’incontro, che verrà aperto dai saluti istituzionali del Presidente OAR Panci, è coordinato dalla Vicepresidente OAR Roberta Bocca, Delegata Formazione OAR, Coordinatrice Commissioni OARPG e PLANS, che spiega: “Cercheremo di chiarire le finalità da noi perseguite in quanto Ordine professionale, descrivendo le modalità con cui secondo noi possono essere realizzate”.

Quella di lunedì è la seconda edizione dell’Open Day OAR, e dopo il grande interesse riscontrato lo scorso anno, questa volta l’appuntamento si espande e incorpora “Fuori Open”, una serie di agili talk incentrati su temi trasversali. L’Open Day si concluderà, dopo l’aperitivo, con l’intrattenimento musicale (21:00 – 22:30) sui ritmi cubani contaminati da sonorità rock e psichedeliche dei The Latinas, accompagnati dalla cantante Tahnee Rodriguez: un ulteriore modo per sottolineare la componente conviviale di un evento che mette al centro il legame dell’Ordine degli Architetti di Roma e della Casa dell’Architettura con la cittadinanza e l’intera realtà urbana capitolina.