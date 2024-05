NewTuscia – VITERBO – Appuntamento sabato 18 maggio al Mercato di Tuscia in Bio, in occasione della Giornata della Ristorazione.

Sabato 18 maggio si celebra anche nella Tuscia lo Slow Food Day la giornata in cui le realtà territoriali e regionali di Slow Food organizzano eventi in tutta la Penisola. Un’occasione per far conoscere i progetti e le attività che l’Associazione della Chiocciola porta avanti a livello locale e per creare un momento di condivisione che coinvolga tutte e tutti verso un obiettivo comune: riattivare un dialogo col cibo che ci permetta di uscire dalla condizione di consumatori per diventare artefici di scelte, azioni e significati.

Nella Città dei Papi Slow Food Viterbo e Tuscia organizza l’incontro “Fare una spesa buona, pulita e giusta con i cuochi dell’Alleanza Slow Food”, in occasione della Giornata della Ristorazione promossa a livello nazionale dalla FIPE, presso lo Spazio Pensilina (davanti al parcheggio del Sacrario). L’appuntamento è alle ore ore 11, nell’ambito del Mercato di agricoltura biologica e naturale “Tuscia in Bio”. Intervengono: Loredana Badini, vicepresidente di Confcommercio Lazio Nord; Marco Tortolini, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia; Danila Milioni, Segreteria di Fipe-Confcommercio Lazio; i cuochi dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni, Maurizio Grani, Gesuela Tortelli, Paolo Bianchini. Modera: Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Lazio. Al termine Aperitivo Slow per tutti con preparazione in diretta dei cuochi e cuoche presenti e consegna delle ricette.