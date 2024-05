NewTusvia – GROTTAFERRATA – Proseguono i lavori previsti dall’accordo quadro da 4,7 milioni di euro approvato dalla Giunta comunale per il rifacimento di strade e marciapiedi sul territorio comunale.

In questi giorni ha preso il via l’intervento di riqualificazione di via Dusmet, che prevede il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro, dalla Chiesa San Pio X fino a viale Kennedy, e la realizzazione di posteggi auto sul lato destro. Quest’ultime due opere, il marciapiede e la banchina per il parcheggio delle automobili, saranno realizzate tramite il riuso dei sanpietrini del precedente manto stradale di via del Fico.

I lavori consentiranno inoltre di migliorare la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, sia nella strada in oggetto che nel primo tratto dell’adiacente via della Cipriana.

Nei prossimi giorni, infine, verranno annunciati una serie di nuovi importanti interventi che riguarderanno le strade in zona Pratone e Valle Violata.

“La presenza di una parrocchia, di un istituto scolastico, della Biblioteca comunale, del Villino delle Civette – sede di numerose associazioni – e presto anche della Casa dei Giovani, fanno di via Dusmet una via altamente frequentata, sulla quale un intervento di riqualificazione era atteso da molti anni – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. La realizzazione del marciapiede garantirà sicurezza ai tanti cittadini che la percorrono a piedi ogni giorno, mentre il nuovo asfalto porrà rimedio ai frequenti fenomeni di dissesto stradale. Ringrazio l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti e gli uffici comunali per l’impegno quotidiano nel portare avanti i progetti previsti dall’accordo quadro approvato dalla nostra Giunta”.

“Prosegue la nostra azione per restituire sicurezza, decoro e percorribilità alle strade di Grottaferrata – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti –. Abbiamo avviato un ciclo virtuoso di rifacimenti stradali e di realizzazione di nuovi marciapiedi, con l’obiettivo di intervenire gradualmente in quelle zone cittadine che presentano le maggiori criticità, coordinando le ditte esecutrici per ridurre al minimo i disagi per la circolazione. Ringrazio gli uffici comunali per il costante supporto”.