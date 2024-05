NewTuscia – ROMA – “Oggi vogliamo dare il giusto e dovuto risalto ad una notizia che ha riempito di orgoglio sia la Asl rm6 che tutta l’amministrazione regionale: un ragazzo di 18 anni si è recato presso il Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia con forti dolori addominali. Grazie alla professionalità e prontezza dei medici e del personale sanitario, è stato scoperto un tumore gravissimo, che è stato subito asportato. Un intervento complesso, che ha anche portato il nosocomio di Ariccia sulle cronache di numerosi giornali.

Per questi motivi, insieme all’assessore regionale al bilancio, Giancarlo Righini, ci siamo recati questa mattina presso la struttura sanitaria di Via Nettunense, per consegnare un riconoscimento ai medici protagonisti di questa bella storia, alla presenza anche del commissario straordinario della Asl rm6, Francesco Marchitelli, e del direttore sanitario, Vincenzo La Regina.

È stata la giusta occasione per rivolgere la nostra gratitudine e riconoscenza a tutta l’équipe multidisciplinare, guidata dal prof. Angelo Serao, per la capacità, competenza e abilità, ma anche per l’umanità e la sensibilità dimostrate: James Casella, Andrea Muggianu, Gabriele Maritati, Fausto Turriziani, Carla Giancotti, Giulia Munzi, Laura Rossi e Alessandra Iodice. Grazie per aver scritto una pagina di eccellenza della sanità laziale. Naturalmente, rivolgiamo un affettuoso abbraccio e i più sinceri auguri al ragazzo”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma