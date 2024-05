Da Frascati ha preso il via il progetto del Rotary Club Passport Italia Distretto 2080 e R.C. Costa Neroniana, dedicato ai bambini

Stefano Stefanini (#)

NewTuscia – FRASCATI – Si e’ svolta con successo giovedì 16 maggio presso l’Istituto paritario del SS. Sacramento di Frascati la prima giornata di screening nell’ambito del progetto “Ambliopia: svegliamo l’occhio pigro”, promosso dal Rotary Club Passport Italia Distretto 2080 e curato dai soci Isabella Palombo e Paolo Galimi.

Le visite di controllo dei bambini sono state condotte dal dott. Giuseppe Spagnolo, socio del Rotary Club Costa Neroniana.

La presidente del Rotary Club Passport Italia Distretto 2080, prof. Maria Teresa Lo Bianco, che ha curato la giornata, insieme ai soci dott.ssa Isabella Palombo e dott. Paolo Galimi, hanno illustrato le finalità dell’iniziativa.

L’ambliopia, o per i profani il così detto occhio pigro, è un problema che coinvolge circa il 4% della popolazione mondiale, ed è caratterizza da una importante riduzione della capacità visiva.

È una condizione presente dall’età evolutiva, e talvolta è dovuta a cause organiche, ma molto spesso da difetti di vista, che se diagnosticati precocemente possono essere nella maggior parte dei casi risolti e permettere un normale sviluppo dell’apparato visivo del bambino con una spesso totale ripresa della funzionalità.

Ecco lo scopo del progetto ambliopia che ha preso il via a Frascati proseguirà in altre sedi scolastiche: sensibilizzare i genitori e gli insegnanti delle prime classi della scuola primaria, affinché vengano effettuate per tempo, e cioè entro i cinque massimo sei anni, le semplici visite di routine, che possono permettere di fare molto facilmente diagnosi di ambliopia, e intraprendere la terapia adeguata, con la risoluzione del problema.

Comunicare e condividere le esperienze dei Club territoriali per vivere pienamente gli Ideali Rotariani. Questa esito e’ la nuova modalita’ di partecipazione al Rotary, attraverso l’innovativo Club Passport Italia Distretto 2080, mediante la promozione di una rete sinergica tra i Club territoriali per ispirare e valorizzare i progetti di servizio a carattere umanitario e di promozione dei territori.

In tal senso diventa efficace il servizio e l’azione “itinerante” del Passport Club del Distretto 2080 Roma Lazio e Sardegna, con il fine specifico di servire e accompagnare i Club territoriali, creando una rete di sinergie positive, valorizzandone la straordinaria vitalità, sia sul fronte umanitario che su quello della promozione culturale dei nostri territori.

I promotori dell’iniziativa auspicano numerose adesioni di Istituti scolastici alla campagna di prevenzione del difetto visivo, da affrontare in tempi adeguati per il benessere dei nostri bambini nella prima età scolare.

(#) Responsabile comunicazione „Passport Club Italia Distretto 2080 Lazio Roma e Sardegna“