NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Questa mattina ad Acquapendente è crollato un muro a piazza dell’Orologio; nessuno sarebbe rimasto coinvolto.

Al momento l’area è stata transennata e si attende l’arrivo dei tecnici per valutare le musure da prendere.

Sul posto presenti i vigili del fuoco della squadra di Gradoli, i carabinieri e il sindaco Alessandra Terrosi.

Nel corso degli anni lo stesso muro era stato oggetto di ordinanze volte alla messa in sicurezza e in tempi più recebti si stava valutando se ci fossero le baso per una ricostruzione.